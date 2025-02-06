簡舒培怒轟北市聯醫「中央調走疫苗」甩鍋 聯醫：錯誤訊息

台北市立聯合醫院總院長王智弘澄清，根據通話紀錄，聯醫同仁從未提及中央收回疫苗，外界所傳甩鍋中央的錯誤訊息並非事實。（圖由北市聯醫提供）

2025/02/06 15:58

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流感疫苗不夠推責中央調走 簡舒培痛批北市府甩鍋文化

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市議員簡舒培指出，有民眾年前申請在宅施打流感疫苗，日前卻突然被告知因中央將疫苗全數調走，所以無法如期施打，怒轟台北市長蔣萬安「慣性甩鍋中央」，上行下效。聯醫澄清，根據通話紀錄，同仁從未提及中央收回疫苗，外界甩鍋中央的錯誤訊息並非事實，嚴重打擊醫護同仁的士氣。

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簡舒培指出，經向疾管署確認後發現，疾管署根本沒有調走疫苗，聯合醫院和平醫院健康管理中心的說法顯然與事實不符，因此再向台北市衛生局查證後，該健康中心同仁才改口，說是「與疫苗管理單位溝通不良」，並承諾緊急調派疫苗讓民眾接種。

簡舒培質疑，明明是自身的行政疏失，健康管理中心第一時間卻選擇誤導民眾，撒謊把責任甩給中央，顯然是蔣市府各單位看到市長本人凡事推給中央，所以有樣學樣、上行下效，形成無恥的甩鍋文化。

台北市立聯合醫院總院長王智弘表示，本案農曆年前已預約登記居家疫苗施打服務，但院內同仁因內部管理與溝通過程不夠周延，沒有留下預約的劑量，經當日院內緊急調度，已於原約定時間前往民眾家中完成施打，未來會繼續改善相關作業，避免造成外界誤解。

王智弘特別澄清說明，根據通話紀錄，聯醫同仁從未提及「中央」收回疫苗，外界所傳「甩鍋中央」的錯誤訊息並非事實，並指誤傳訊息會嚴重打擊醫護同仁士氣。

王智弘說明，針對居住台北市在宅行動不便且符合公費流感疫苗接種的對象，聯合醫院會安排到宅接種服務，這是市政府的美意也是台北市的創舉。他說，近期疫苗施打量劇增，期盼外界多給予一線醫護同仁加油鼓勵，以共同完成全民防疫與照顧市民健康的任務。

台北市立聯合醫院總院長王智弘澄清，根據通話紀錄，聯醫同仁從未提及中央收回疫苗，外界所傳甩鍋中央的錯誤訊息並非事實。（圖由北市聯醫提供）

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