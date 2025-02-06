流感疫苗不夠推責中央調走 簡舒培痛批北市府甩鍋文化

台北市議員簡舒培痛批北市府甩鍋文化。（資料照）

2025/02/06 15:55

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簡舒培怒轟北市聯醫「中央調走疫苗」甩鍋 聯醫：錯誤訊息

〔記者何玉華／台北報導〕知名藝人大S在日本因為流感驟逝，引發流感疫苗搶打潮，民進黨台北市議員簡舒培接獲民眾陳情，年前已向聯合醫院和平院區申請年後到宅施打疫苗，卻臨時被通知「中央將疫苗全數調走」無法施打；經她深入追查，發現根本不是疾管署調走疫苗，而是衛生局忘記預留疫苗，導致到宅施打開天窗，被抓包後又質疑民眾說謊，痛批北市府上行下效，學北市長蔣萬安的甩鍋文化。陳情民眾得知衛生局否認說過中央調走疫苗的說法，遺憾的表示「很不可取」。

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簡舒培表示，有民眾陳情，年前向聯合醫院和平醫院健康管理中心申請長照接種流感疫苗，安排年後到宅施打，施打當天早上卻接到健管中心電話，聲稱「中央將疫苗全數調走」無法施打。經向疾管署查詢，根本沒有調走疫苗的情況。

簡舒培指出，再向台北市衛生局確認，健管中心改口說「與疫苗管理單位溝通不良」，承諾緊急調派疫苗讓民眾接種。然而，經過進一步追查，沒有疫苗的真正原因是健管中心忘記預留疫苗，導致安排好的到宅施打開天窗。

簡舒培痛批，台北市政府從劉姓保母虐童致死案、寶林茶室食安案、培諾米達幼兒園性侵案、2024雙城論壇到2025台北燈節，蔣萬安都甩鍋中央，如今連接種疫苗的行政疏失，市府員工有樣學樣，第一時間公然扯謊「中央調走疫苗」誤導民眾，把責任甩給中央，顯然是看到蔣萬安慣性甩鍋中央，有樣學樣、上行下效，形成無恥的甩鍋文化，帶壞公務體系風氣。

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