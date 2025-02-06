北市光華巴士輪班違規累犯 去年遭重罰200萬元

北市公布2024年12月份違反勞基法裁罰，光華巴士股份有限公司2020年迄今7度違反「使輪班制人員於更換班次時，至少應有連續11小時休息時間」規定，遭重罰100萬元，為此次最高罰鍰；該公司2024年遭罰2次共200萬元罰鍰，也為年度最高。（資料照）

2025/02/06 15:28

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市勞動局今（6日）公布去年12月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有106家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為763萬元。當中，光華巴士股份有限公司2020年迄今7度違反「使輪班制人員於更換班次時，至少應有連續11小時休息時間」規定，遭重罰100萬元，為此次最高罰鍰；該公司2024年遭罰2次共200萬元罰鍰，也為年度最高。

勞動局長高寶華表示，去年12月份罰鍰金額前5名，分別為光華巴士股份有限公司（100萬）、台灣善商股份有限公司（90萬）、嘉里大榮物流股份有限公司（60萬）、臺灣航勤股份有限公司（60萬）、聯安保全股份有限公司（24萬）。

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他說，光華巴士股份有限公司因違反使輪班制人員於更換班次時，至少應有連續11小時休息時間，自2020年迄今已7次違法，違法次數的累積已達最高罰鍰金額，呼籲光華巴士應積極改善勞動條件補充人力缺口，以免一再觸法。

勞動局補充，違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為未依法給付平日延長工時工資，計26家（24.53％）；每7日中未有1例假1休息日，計25家（23.58％）；工資未全額給付，計15家（14.15％）；未逐日記載出勤紀錄至分鐘為止，計14家（13.21％）；延長工作時間超過法令規定，計11家（10.38％）；當中未依法給付加班費更是年度違法態樣的榜首。

勞動局統計，2024年供不違反勞動基準法事業單位共1105家次，金額達7085萬元，其中以光華巴士股份有限公司遭罰2次，金額累計200萬元為最高。

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