「迎蛇納福」、「靈蛇獻瑞」 2款羅東蛇年元宵燈籠限量送

今年元宵節，羅東鎮公所推出「迎蛇納福」（左）、「靈蛇獻瑞」2款造型可愛的手提燈籠。（記者江志雄攝）

2025/02/05 15:17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年元宵節，宜蘭縣羅東鎮公所推出「迎蛇納福」、「靈蛇獻瑞」2款手提燈籠，整體設計融入傳統文化與現代元素，可手提或戴在頭上當頭飾，7日開放羅東鎮民限量索取，另提供200份作為有獎徵答獎品，祝福大家蛇年行大運。

羅東鎮公所今天（5日）發布新聞稿指出，2款羅東蛇年元宵燈籠各具特色，「迎蛇納福」設計炯炯有神大眼睛、淘氣可愛笑容，搭配温馨粉紅色調。「靈蛇獻瑞」頭戴魔術帽，身穿帥氣西裝，蛇尾以不同色塊點綴。

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鎮長吳秋齡說，羅東蛇年元宵燈籠擁有超萌大眼，並有多種玩法，若用手提，蛇身會活靈活現地自然晃動，營造出歡樂氣氛，激發大小朋友發揮創意，一起歡度小過年。

羅東蛇年元宵燈籠訂於7日上午9點起在鎮公所開放羅東鎮民憑證領取，每人限領1份，250份領完為止，當天傍晚5點半，吳秋齡另在羅東中山公園「蛇咪龍福」主燈區安排快閃行程，現場限量發放提燈，不限羅東鎮民，見者有份。

此外，即日起上羅東鎮觀光發展所臉書粉專猜燈謎並按讚，開放各界參加，全部答對者便可參加抽獎，鎮公所將在10日上午抽出200個幸運兒，每人致贈1份蛇年元宵燈籠。

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