危險！自行車懸空掛捷運橫桿上 北捷提醒應「車不離身」

台北捷運車廂內竟有民眾無視規定，將自行車高掛在欄杆上引發熱議。（擷取自重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心/臉書社團）

2025/02/05 15:19

〔記者林承鴻／台北報導〕有旅客攜帶自行車搭捷運，竟將自行車直接懸空掛在車廂上方扶手橫桿上，任由單車搖晃，遭批危險又沒水準。台北捷運公司雖未接獲通報，但表明本案旅客行為已經影響行車安全，最高可處7500元以下罰鍰，也提醒民眾攜帶自行車搭捷運應「車不離身」，隨時扶車。

有民眾搭乘台北捷運中和新蘆線，看到有攜帶自行車的乘客將單車坐墊處直接懸空掛在車廂上方扶手橫桿上，任由腳踏車隨著捷運行進來回搖晃，坐在地上的幾名車主則自顧自地滑手機，令民眾傻眼，將畫面拍下上傳社群平台。貼文下方留言一片撻伐，批評行為不只危險，也沒水準。

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台北捷運公司表示，自行車停放捷運車廂僅限第一節及最後一節，且應停放於車門中間立柱兩側或指定處，並與列車行駛方向垂直。此外，也應「車不離身」，旅客必須隨時扶持自行車，不可以坐在座位上放著自行車單獨停放。

北捷指出，本案旅客行為已影響行車安全，依大捷法第50條第1項第14款影響作業秩序及行車安全之行為，經勸止不聽者，可處1500元以上7500元以下罰鍰。若因其自行車造成北捷或第三人損害，應負法律上相關責任。另旅客行為若有造成大眾捷運系統設備損壞、 運轉障礙或構成危險之虞，北捷得拒絕運送。

北捷表示，公司未接獲通報，提醒旅客如遇任何異常狀況，在列車上可透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。

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