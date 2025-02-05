NCC委員不足半數！廣電執照屆期難換照 4大無線電視台6月底恐停播

國家通訊傳播委員會（NCC）委員人數不足半數，廣電執照換發等多項業務無法運作。（NCC提供）

2025/02/05 15:10

〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）委員人數不足半數，廣電執照換發等多項業務無法運作。NCC主秘黃文哲說，上半年需進行換照的廣電業者計37家，其中包括台視、中視、華視、公視CH26等4大無線電視事業，若今年6月底NCC仍無法發出執照，恐無法繼續播出，NCC將於2月20日邀請外部法律專家進行討論，尋求解決方法。

去年「NCC組織法」修法通過後，刪除NCC委員延任規定，迄今NCC委員仍不足半數，依法無法召開委員會，雖改由委員諮議會議以權宜方式維持部分功能運作，但仍有多達104項任務無法正常進行，其中也影響今年上半年廣電及衛廣事業頻道執照換照。

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今日NCC委員諮議會議就預算與委員不足半數等案進行討論，針對預算決算案，黃文哲表示，依據組織法規定，預算決算案需要經過委員會議審議，但目前委員會無法召開，因此先以權宜方式將結果送主計、審計部，待委員會可正常召開後再行追認。

然而，黃文哲指出，今年上半年將有37家廣電事業經營執照屆期，其中包括4家無線電視事業，即台視、中視、華視、公視CH26，8家衛廣事業、25家無線廣播事業，包括警廣、中廣、台北、高雄、復興、教育廣播電台等，共37家事業執照屆期，但由於目前委員人數不足，換發案恐受影響。

黃文哲說，台北影業公司旗下頻道MTV Live、Nick Jr.的執照今年3月7日將最先屆期，4家無線電視事業執照則將在6月30日屆期；依據「有線廣播電視法」相關規範，若相關業者屆時無法完成換照，恐無法繼續在各平台播出，將影響觀眾收視權益。

此外，黃文哲表示，依據相關法規，僅有有線系統台在換照改正期間可發給臨時執照，這次涉及換照的無線廣播、無線電視、衛廣頻道都沒有臨時執照機制，為避免前述業者因NCC委員會無法召開、無法換照而無法經營，NCC將於2月20日邀集外部法律學者專家研議因應措施。

黃文哲表示，先前各業者已陸續送交換照申請，NCC也已安排相關審議，但在委員會無法召開的情況下，仍無法發給執照，若相關業者執照屆期後，仍無法取得新執照，可向法院申請行政救濟。

經營執照將屆期的衛廣頻道清單。（NCC提供）

經營執照將屆期的無線廣播事業清單。（NCC提供）

經營執照將屆期的無線電視清單。（NCC提供）

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