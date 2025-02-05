大埔地震嘉市3民宅老舊電線釀火災 市府攜手慈善團體補助修繕

嘉縣樸仔媽微型利他慈善會今捐贈贊助經費，與嘉義市政府合作補助低收入戶微型住宅動產保險。（記者王善嬿攝）

2025/02/05 15:33

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉上月發生芮氏規模6.4地震，嘉市10多起建築受災，其中3戶因老舊電線火災受災。嘉義市政府與嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會合作，補助低收入戶「微型住宅綠能動產險」，如建築物因火災、閃電電擊，有搬遷、臨時住宿或家電無法修復等需求，最高可獲11至12萬元理賠金，嘉市982戶家庭受惠。

今捐贈儀式在市府一樓舉行，嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會理事長蔡承宗、祕書長孫鵬程代表致贈贊助「微型住宅綠能動產保險」經費支票，嘉義市長黃敏惠、市府社會處長李思賢等人代表接受。

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黃敏惠表示，1月21日嘉縣大埔發生規模6.4地震，嘉市獲報10多起建築受損案件，其中3起因老舊電線引發火災；繼與嘉義市福安王爺慈善會合作，為嘉市弱勢與邊緣户提供30萬意外傷害微型保險，2024年嘉縣樸仔媽微型利他慈善會加碼微型保險保障額度至50萬元，今年再贊助「微型住宅綠能動產保險」經費，讓弱勢族群如不幸遭逢火災事故等災害，可獲財物補償、生活補助，並鼓勵民眾選購具綠色節能標章家電產品，符合永續概念，讓弱勢家庭災害發生時能獲即時協助。

孫鵬程表示，以往慈善會補助低收入戶微型保險以人為主，今年首推以住宅綠能動產為主的微型保險，此險補助購買綠色節能標章家電、災後不便費用保險如臨時住宿、生活急需用品、租屋仲介、搬遷等費用，最高可理賠11至12萬元。

另，市府2023年起推動「木造建築老舊危險電線更新補助計畫」，市府都市發展處副處長黃世賢說，補助以1棟建築物為申請單位，符合木造結構建築就可申請，申請人須裝設至少1顆以上住宅火災警報器，每戶申請額度上限6萬元，經濟弱勢家戶優先補助，即日起至2月28日受理（或額滿為止），共100個名額。

嘉縣樸仔媽微型利他慈善會贊助嘉義市低收入戶微型住宅動產保險經費，今上午舉行捐贈儀式。（記者王善嬿攝）

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