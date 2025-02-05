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    寵物未打狂犬病疫苗恐挨罰15萬 北市今年規畫百場免費注射

    動保處提醒飼主每年要幫家中犬貓完成狂犬病疫苗注射。（動保處提供）

    動保處提醒飼主每年要幫家中犬貓完成狂犬病疫苗注射。（動保處提供）

    2025/02/05 15:29

    〔記者蔡思培／台北報導〕狂犬病病毒可能造成動物急性病毒性腦脊髓炎，一旦發病，致死率接近100%。近年野生動物狂犬病疫情已北移至苗栗，台北市動物保護處呼籲飼主盡快安排寵物注射疫苗，今年將規劃超過100場免費狂犬病預防注射及寵物登記服務。飼主若未每年讓犬貓注射狂犬病疫苗，可開罰3萬至15萬元罰鍰，去年共開罰7件。

    動保處表示，去年已經辦理113場次免費狂犬病預防注射活動，春暖花開季節將至，動保處將在觀傳局3月15日舉行的「花伴野餐」活動現場提供免費狂犬病預防注射，民眾可攜帶毛小孩到大安森林公園一同參與。

    動保處提醒，依動物傳染病防治條例規定，飼主若未讓寵物每年定期完成狂犬病疫苗注射，可裁處3萬元至15萬元罰鍰，請飼主勿心存僥倖、因小失大。動保處去年稽查逾900件疑未依規定注射狂犬病疫苗案件，最後共開罰7件，今年也會加強稽查，調查違法屬實將開罰。

    動保處補充，我國自2013年爆發狂犬病疫情以來，每年仍持續有鼬獾、白鼻心等野生動物被檢出病毒，近年野生動物狂犬病疫情已北移至苗栗。動保處也籲請民眾提高警覺，遵守不接觸野生動物、不棄養家中寵物、每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗的「2不1要」原則。

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