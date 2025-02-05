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    「雄熊」航線復飛 熊本城迎賓武將隊受邀冬日遊樂園演出

    熊本市政策局長三島健一率團搭乘首班復航機造訪姊妹市高雄，並前往探班吉伊卡哇。（行國處提供）

    熊本市政策局長三島健一率團搭乘首班復航機造訪姊妹市高雄，並前往探班吉伊卡哇。（行國處提供）

    2025/02/05 10:44

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄、熊本直飛航線2月3日復航！熊本市政策局長三島健一率團搭乘首班復航機造訪姊妹市高雄，在熊本擁有高人氣的熊本城迎賓武將隊與吉祥物肥後丸，更受邀於冬日遊樂園演出，讓全場觀眾驚喜連連。

    高市行政暨國際處長張硯卿表示，高雄與熊本自2017年締結友好城市以來，交流熱絡頻繁，疫情後在多方共同努力下，今年2月終於恢復兩地直航，熊本市訪團更特地搭乘復航首班班機到訪，顯示對高雄友誼的重視，期待雙城能持續攜手合作，為長遠的交流迎來新契機。

    行國處說明，熊本市政策局長三島健一偕「熊本城迎賓武將隊」成員，於4日拜會市府行政暨國際處，就多項城市議題深入交流，雙方期待未來透過直航，可促進學校、民間團體能進一步深化合作。

    以「栩栩如生重現熊本和九州歷史人物」聞名的熊本城迎賓武將隊，生動展現歷史人物姿態歡迎造訪熊本城的遊客，這次由該隊「黑田官兵衛」、「大村喜前」、「八十姬」與熊本市訪團同行訪高，特別在高雄燈會冬日遊樂園燈會互動演出，和熊本市的吉祥物肥後丸一起登場。

    武將隊現場大秀苦練多時的中文，受到民眾熱烈歡迎，也讓武將隊成員深受感動，直呼「高雄實在太熱情了」。

    熊本城迎賓武將隊「黑田官兵衛」、「大村喜前」、「八十姬」在高雄燈會冬日遊樂園燈會互動演出。（行國處提供）

    熊本城迎賓武將隊「黑田官兵衛」、「大村喜前」、「八十姬」在高雄燈會冬日遊樂園燈會互動演出。（行國處提供）

    熊本城迎賓武將隊「黑田官兵衛」、「大村喜前」、「八十姬」在高雄燈會冬日遊樂園燈會互動演出。（行國處提供）

    熊本城迎賓武將隊「黑田官兵衛」、「大村喜前」、「八十姬」在高雄燈會冬日遊樂園燈會互動演出。（行國處提供）

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