國1南下楠梓-鼎金交流道2/10起3天夜間封閉 車輛改道行駛

圖為楠梓交流道下鳳楠路與興西路口。（讀者提供）

2025/02/05 10:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕交通部高速公路局南區養護工程分局原定2月4日至6日國道1號南下高雄市楠梓交流道至鼎金系統交流道夜間封閉因故延期，改為2月10至12日22時至次日凌晨6時封閉進行交通管制，提醒民眾留意，車輛請改道行駛。

南工分局為辦理「國道1號後勁溪過水橋新建工程」第5階段交通維持轉換，原定2月4日至6日夜間封閉國道1號南下高雄市楠梓交流道至鼎金系統交流道因故延期。

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南工分局調整至2月10日（星期一）至2月12日（星期三），分別於每日22時至次日凌晨6時辦理，封閉管制國道1號南下楠梓交流道至鼎金系統交流道路段，請用路人配合提前改道，或配合改道路線行駛。

南工分局表示，小型車改道路線（禁行大型車輛），為國道1號楠梓交流道南下出口匝道→旗楠路（台22線）→高楠公路（台1線）→大中一路→鼎金系統交流道。

此外，大型車改道路線為國道1號楠梓交流道南下出口匝道→興西路→楠陽路→朝新路→ 旗楠路（台22線）→高楠公路（台1線）→大中一路→鼎金系統交流道。

南工分局呼籲用路人車輛行經交通管制區域，請減速慢行，並依既有指示牌面，以及工程施工單位所設導引牌面行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

南工分局說，用路人可撥打1968（路況查詢專線）及收聽警察廣播電臺，或上高速公路局全球資訊網www.freeway.gov.tw，了解最新施工路況；高速公路局南區交控中心免付費24小時客服專線1968轉2。

國道1號南下楠梓交流道至鼎金交流道路段改道路線圖。（交通部高速公路局南區養護工程分局提供）

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