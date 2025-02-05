省5億、納民意 高雄輕軌2「推手」獲捷運局廉潔楷模

高市捷運局今公布兩位輕軌成圓幕後推手獲選廉潔楷模，圖為吉伊卡哇彩繪列車穿梭大順路上。（記者王榮祥攝）

2025/02/05 10:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市捷運局今公布年度「廉潔楷模」，綜合規劃科股長洪銘揚在輕軌成圓營運期間召開多場公聽會廣納民眾意見、並順利解決許多問題，工務管理科股長楊瓊貴則在一階統包工程爭訟案件時協助捷運局勝訴，節省公帑5億3271萬餘元，成為輕軌成圓關鍵推手之二。

捷運局說明，洪銘揚於協助辦理輕軌成圓全環營運作業期間，召開多場公聽會廣納民眾意見，經團隊召開跨局處研商會議，提出多項優化措施，解決輕軌周邊路段車輛交通、停車等問題，並於C24愛河之心至C32凱旋公園路段完工後，督導屬員一同完成初、履勘作業，加速市民獲得便捷軌道運輸服務。

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楊瓊貴為確保捷局權益，辦理輕軌一階統包工程爭訟案件時，發揮團隊精神，督導屬員並共同整理履約資料，最終使該局順利勝訴，節省公帑近新台幣5億3271萬餘元，為市府財庫把關；另廣納地方民意，針對小港林園線R7站設址研議可行性方案，戮力推動地方捷運建設。

高雄市捷運局長吳嘉昌表示，藉由推舉廉潔楷模機制，肯定同仁在職場傑出表現，而彰顯捷運局對廉政價值重視，並鼓勵同仁以端正自持及奉公守法的態度戮力為市民服務，共同維護捷運局廉能形象。

高市捷運局綜合規劃科股長洪銘揚在輕軌成圓營運期間，召開多場公聽會廣納民眾意見、並順利解決許多問題。（捷運局提供）

高市捷運局工務管理科股長楊瓊貴則在一階統包工程爭訟案件時，協助捷運局勝訴，節省公帑5億3271萬餘元。（捷運局提供）

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