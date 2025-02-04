稻農林凡閔專研「日積溫」技術 擊敗中國奪日本最高金賞米

台中稻農林凡閔（左3）獲選日本「米．食味分析鑑定競賽國際大會」最高「金賞」獎。（烏日區農會提供）

2025/02/04 23:09

〔記者黃旭磊／台中報導〕日本山梨縣北杜市去年（2024）12月舉辦「米．食味分析鑑定競賽國際大會」，賽事吸引台灣、韓國及中國4736件稻米競逐，台中烏日稻農林凡閔勇奪最高金賞，他革新農法，學習日本稻農補回稻穀「日積溫」技術，並穿著近50年老舊西裝領獎，林凡閔表示，「感謝阿爸留下這套西裝、還有農地」，榮耀獻給天上的阿爸。

烏日區農會委由農業部臺中區農業改良場，輔導區內857公頃水稻農採合理化施肥等自然農法，導入米食味鑑定士和契作栽培，採合理化施肥方式革新農法，其中，不少農友學習日本「日積溫」技術，補回稻穀生長所需陽光溫度，烏日區農會張漢強說，讓口感更好打響「烏溪糧倉」好米名號。

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林凡閔強調，稻穀跟人一樣會在特定環節出問題，水稻管理複雜需從細節著手，他觀查天候、適度用肥不追求產量，在最適合收割時節收割打出自營米品質，他用「十年磨一劍」精神，專研日本稻農「日積溫」技術，減輕中台灣多雨氣候影響，讓每棵稻米富含日曬溫度口感，他並拍下紀錄稻穀顏色，在不同時期觀查成熟度，讓稻米口感品質更好。

所謂日積溫是指作物生長超過最低溫度之度數累積，通常以度日數（degree day）估算，一般以10 °C為其基礎溫度，水稻自移植日起將每日最高氣溫及最低氣溫之平均減去10 °C，作為當日之有效溫度，稻農需補足不足溫度讓口感更好。

除了日本學來的日積溫技術，農會也推廣施用含稻草分解菌有機質肥料，在收穫稻穀時，順便以收穫機將稻草斬斷成5公分，平均鋪平於田區並灌水使稻草充分吸水，或補助稻草剪段防止焚燒稻草及冬季種植休閒期綠肥作物，協助稻農精進特殊稻作方式。

由於日本東京超市透過糧商下單買不到烏日好米，林凡閔僅服務特定契作客戶，他說，父親留下這麼好的地，讓自己游刃有餘順利完成任務，榮耀獻給天上的阿爸。

林凡閔曾在2022年以台南16號米獲得日本同樣賽事（都道府縣及海外代表組）特別優秀賞，兩年後再以「高雄147號」擊敗兩名中國稻農及韓國代表，二度獲獎，獲得超過5名日本專業評審投票評審最高金賞，林凡閔穿上父親身後留下的深色西裝領獎，完成對自己及林父承諾。

張漢強表示，都道府縣及海外代表組有上百組稻農參賽，競爭強度僅次於由日籍人士參與的「國際組」，勇奪最高金賞稱得上台灣之光。

林凡閔說，烏溪水源清澈，父親30年前在烏溪河谷開墾8公頃農地，學生時曾牽牛協助耕田，畢業後從事廣告業，直到2009年父親過世才返鄉接手農務，當時因烏溪改道、水流淹沒田地僅剩3公頃，心想就是父親留下寶地，經過十多年從養土、選稻、管理水分及肥料，不斷精進種稻技術。

林凡閔學習日本稻農補回稻穀「日積溫」技術，在父親身後留下3公頃稻田辛勤耕作。（記者黃旭磊攝）

烏日區農會張漢強（左）說，林凡閔持續革新農耕技法打響打響「烏溪糧倉」好米名號。（記者黃旭磊攝）

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