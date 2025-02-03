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    首頁　>　生活

    春節收假日台中開車到台北2小時 交長陳世凱讚疏運好

    交通部3日新春團拜，左起主秘黃荷婷、政次陳彥伯、部長陳世凱、政次伍勝園。（記者蔡昀容攝）

    交通部3日新春團拜，左起主秘黃荷婷、政次陳彥伯、部長陳世凱、政次伍勝園。（記者蔡昀容攝）

    2025/02/03 13:14

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（3日）是開工日，交通部舉辦新春團拜，部長陳世凱表示，春節連假國道狀況比過往好些，他昨天從台中開車到台北，只花2個多小時，路況順暢。他也向同仁勉勵，新一年要更用力推動人本交通。

    陳世凱表示，春節期間的疏運都靠在座所有單位，過年期間都還在忙碌，也做得非常棒，他代表人民和國家感謝大家，兩位政次也到台中視察運具疏運過程。

    陳世凱指出，今年春節連假高速公路狀況感覺比過往好些，昨晚8點他開車出發，晚間10點12分就抵達台北，非常順暢；桃園機場疏運也達到疫情後的高峰，雖然過程也有小插曲，但民眾滿意度和回應是好的。

    陳世凱表示，在充滿智慧和靈動的蛇年，交通部要活躍努力，為民眾服務；新的一年，要更用力做的事，就是人本交通，低碳運輸也是努力方向，讓台灣各角落都有這樣的運具。

    陳世凱去年9月上任交通部長。他表示，上任時曾說，來擔任部長，靠的是在座每一位同仁的專業，他這幾個月工作下來的心得，也是如此，他靠各位的專業，和大家一起努力奮鬥，細數一起完成哪些工作，期許「交通隊一起努力」，未來繼續努力。

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