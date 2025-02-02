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    驚奇！ 東石港口宮慈善聖杯博杯 女童連12聖筊贏得iPhone 16 pro

    嘉義縣東石港口宮慈善聖杯博杯比賽。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石港口宮慈善聖杯博杯比賽。（記者蔡宗勳攝）

    2025/02/02 14:36

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣東石港口宮大年初一至初五舉辦的春節慈善聖杯博杯比賽，大年初三「iPhone」組比賽出現大驚奇，1歲多女童在媽媽扶持下，連擲12個聖筊贏得iPhone 16 pro手機，每當擲出聖筊，旁觀信眾歡聲雷動，女童也樂得手舞足蹈，隨著聖筊一筊接一筊，氣氛嗨到最高潮，港口宮總幹事凌子楚笑說「女童有加神助，輕鬆愜意擲出12筊，令人嘖嘖稱奇」。

    東石港口宮已有340年歷史、海內外分靈媽逾1萬8000尊，是台灣相當重要的信仰中心，每年的大年初一至初五所舉辦的慈善聖杯博杯比賽，第1名1800cc汽車、第2名1500cc汽車、第3名155cc機車、第4名125cc機車、第5名iPad Pro、第6至8名則為Apple watch，由這5天擲出前8多信眾依序獲得；另有「平安金媽祖」與「iPhone」兩組，各由每天最多聖筊者獲得。

    凌子楚表示，至今天大年初五中午為止，首獎汽車的博杯比賽，最高12聖筊者有兩人、11聖筊1人、10聖筊3人、9聖筊1人、8聖筊3人，如果今天沒有人超過12聖筊，目前擲出12聖筊的兩位信眾將於明天進行pk賽，決定首獎得主。

    凌子楚說，「平安金媽祖」與「iPhone」兩組博杯比賽，信眾參與熱烈，大年初一至初四的得主最少都要11聖筊，值得一提的是，1歲多女童大年初三由楊姓媽媽帶著參加汽車博杯比賽，可能覺得好玩，一拿到竹筊就迫不及待擲出去，落地後聽到大家歡呼聲，也跟著拍起手來，可愛萌樣炒熱觀賽氣氛，增添過年歡樂喜氣。

    嘉義縣東石港口宮慈善聖杯博杯比賽第一、第二名的獎品為汽車。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石港口宮慈善聖杯博杯比賽第一、第二名的獎品為汽車。（記者蔡宗勳攝）

    「iPhone」組博杯比賽大多初三由1歲多女童連擲12個聖筊贏得iPhone 16 pro手機。（記者蔡宗勳攝）

    「iPhone」組博杯比賽大多初三由1歲多女童連擲12個聖筊贏得iPhone 16 pro手機。（記者蔡宗勳攝）

    小朋友博杯祈禱模樣相當可愛。（記者蔡宗勳攝）

    小朋友博杯祈禱模樣相當可愛。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石港口宮香火鼎盛。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石港口宮香火鼎盛。（記者蔡宗勳攝）

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