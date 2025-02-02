苗栗4大風景區 初一至初三住宿率達7成

春節期間初一至初三，苗栗縣4大風景區住宿率達7成。圖為警方疏導風景區車流畫面。（警方提供）

2025/02/02 12:01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕交通部觀光署於今年1月初公布春節期間旅宿訂房率，苗栗縣以58.29%高居全國之冠。由於今天大年初五不少民眾陸續於昨日先返鄉，苗栗縣政府文化觀光局統計資料，苗栗縣4大風景區三義鄉、南庄鄉、大湖鄉、泰安鄉除夕夜當天住宿率皆達6成，而初一至初三更高達7成。

今年春節期間不少國人選擇出國度假，依交通部觀光署1月初資料，今年春節連假全國旅宿平均訂房率僅38.21％。不過，苗栗縣因正值大湖鄉草莓季、泰安鄉溫泉季，且三義鄉與南庄鄉雙慢城更是熱門旅遊景點，也有不少旅宿業，仍吸引不少遊客前往。

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文觀局表示，苗栗縣位處台灣西部適中地理位置，交通便利，且縣內保有許多自然山林美景及登山步道，也有三義、南庄雙慢城的勝興車站、龍騰斷橋、老街等特色人文，而入冬後是大湖草莓產季、泰安溫泉旺季，再促進縣內旅宿春節訂房率。

其中，大湖鄉初一至初三住宿率皆高達8成，是最熱絡區域。文觀局統計，4大風景區車流量主要集中在知名景點如南庄老街、三義廣盛老街、鄰近大湖的獅潭汶水老街、大湖酒莊、清安豆腐街與近來賞梅爆紅的南清聯絡道路等處。

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