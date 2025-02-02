初五北東有雨！ 強冷氣團明開工日報到 下探6度時間點曝光

未來一週氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

2025/02/02 11:18

〔記者蔡昀容／台北報導〕今天是大年初五（2月2日）收假日，中央氣象署預報，北部、東半部有雨，晚間雨勢增加，請北返民眾記得帶雨具。週一開工日強烈大陸冷氣團報到，全台寒冷到週三，其中以週三清晨最冷，最低下探6度。另外，週一至週四高山有降雪機率。

未來一週天氣，氣象署預報員張承傳表示，週一強烈大陸冷氣團南下，一路冷到週三，其中週一又逢華南雲雨區東移，天氣濕冷；強冷氣團週四減弱，週五溫度明顯回升，但週六另有一波冷空氣影響台灣，會再轉冷。雨勢方面，除了週二水氣偏少，其他時間尤其迎風面地區易雨。

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張承傳進一步說明，今天的白天降雨較清晨趨緩，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨，平地轉為多雲天氣；晚間開始雨勢漸增，尤其深夜之後，迎風面北部、東半部地區、中南部山區降雨增加。

明天受到華南雲雨區東移影響，張承傳指出，明天凌晨開始到整日，降雨機率偏高，北部、東半部地區、中南部山區局部短暫雨，中南部平地也有零星雨勢。

張承傳表示，週二水氣逐漸減少，清晨北部、東北部零星降雨，白天花東地區、中南部山區有雨，其他地區轉為多雲。週三至週五水氣增加，桃園以北、東半部地區、中南部山區局部零星降雨，其他地區多雲。週六華南雲雨區再度東移，降雨增多，北部、東半部地區及中南部山區局部短暫雨。

溫度方面，張承傳指出，今天受東北季風影響，北部、東北部偏涼，白天18至20度，中南部、花東20至24度。

明天受強烈大陸冷氣團影響，氣溫一路下滑，北部、東北部從15、16度，晚間降至12度；中南部、東部最暖也僅18度。

週二、週三各地寒冷，最冷時間點是週三清晨，中部以北、東北部8至10度，其他地區12、13度，白天中南部達18度、北部15、16度。考量空曠地區可能會再降1至2度，這波最低可能下探6度。

週四強烈大陸冷氣團減弱，溫度慢慢回升；週五各地明顯回升到20度以上，但週四、週五早晚仍偏涼，請民眾留意；週六再有一波冷空氣南下，有機會達大陸冷氣團等級，讓週末氣溫再轉冷。

山區降雪方面，張承傳表示，週一、週二北台灣2500公尺以上山區及中部3000公尺山區有局部降雪機率，尤其這兩天的清晨，北部及東北部2000公尺左右高山也有零星降雪機會；週三、週四3000公尺以上高山有零星降雪機率。

中央氣象署製圖說明今天（2月2日）至明（2月3日）晨的降雨趨勢。（中央氣象署提供）

中央氣象署製圖說明2月3日至8日降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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