蛇年開春竹縣2月社福活動多 邀親子探索自然、體驗客家美食

新竹縣親子館遊戲。（新竹縣政府提供）

2025/02/02 10:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕蛇年開春，新竹縣政府社會處於2月份規劃21場親子活動、1場社區培力及1場志工培力課程，從探索自然到客家美食體驗，打造寓教於樂的多元學習機會，邀請鄉親帶著家中寶貝共襄盛舉。

社會處指出，托育資源中心依照1-2歲、2-4歲不同的年齡層，在第二運動場親子遊戲室規劃適合親子參加的系列大自然探索活動，帶領幼兒觀察、體驗自然之美。針對兒童也安排了粉彩杯墊書籤DIY、森林兔子玩偶DIY、氣球魔法屋等趣味課程。

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農曆春節剛過，親子夢想館特別安排「歡樂炸湯圓」親子同樂，讓1-3歲幼兒從小體驗傳統節慶樂趣。兒童及青少年中心則以客家文化為主題，推出「一起來做水晶餃」等創意美食課程，讓孩子在動手做中認識在地飲食文化。

另外，為協助社區發展，縣府將舉辦「社區資源盤點與方案撰寫實務工作坊」，強化社區提案能力。同時，新住民家庭服務中心也規劃築親庭志工交流活動，促進多元文化對話。

社會處表示，相關親子社社活動多採線上報名，部分項目名額有限，建議民眾及提前報名。詳細活動資訊及報名方式請見「竹縣社福•無限幸福 2月社福活動彙整表」及關注各辦理單位臉書粉絲專頁公告。歡迎縣民把握2月好時光，與孩子一同參與這趟探索與學習之旅。

新竹縣文化局爹地媽咪說故事。（新竹縣政府提供）

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