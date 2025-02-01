初五收假！公路15地雷路段一次看 中橫翠峰至大禹嶺預警封閉

台14甲線翠峰至大禹嶺路段，大年初四2月1日晚間6時起預警性封閉。（資料照，公路局提供）

2025/02/01 19:33

〔記者蔡昀容／台北報導〕明天是大年初五（2月2日）春節連假最後一天，公路局預估仍有不少北返車潮，預告15路段可能雍塞。另外，中橫公路台14甲線翠峰至大禹嶺路段，今晚6時預警性封閉，明視情況開放通行。台20線向陽至利稻路段則因落石和濃霧，今天下午1時預警性封閉。

公路局表示，明天仍以北返車潮為主，省道重點路段及銜接高速公路將壅塞或車多，包含台61線竹南及鳳鼻至香山路段、台1線楓港至水底寮路段、台9線蘇花公路、台74線台中環線接國3交流道、台88線歸仁路段等。

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觀光風景地區聯外道路預估仍有壅塞或車多情形，包含台2線與台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪及古坑至梅山路段、台9線礁溪及烏來路段、台19線北港朝天宮、台21線日月潭。

另外，合歡山年節期間冰霰夾雪成銀白世界，吸引不少旅客上山，不過公路局表示，中橫公路台14甲線18K至41.5K翠峰至大禹嶺路段，今天（2月1日）晚間6時起預警性封閉，明天上午7時視天候及道路狀況開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。台20線149至171K向陽至利稻路段，邊坡受近期地震影響，持續間歇性落石，加上山區濃霧，恐有致災風險，今天下午1時實施預警性封閉。

今天大年初四的車流情況，截至下午3時止，壅塞或車多的省道及快速公路，包含台2線頭城路段、台3線名竹大橋至南投紫南宮路段、台61線中彰大橋路段、台74線大里二至霧峰路段、台74線太原至潭子路段、台88線鳳山至五甲系統路段等。

為滿足民眾乘車需求，公路局協調客運業者機動增班，今天截至中午12時，西部國道客運共駛2515班次，疏運3萬4489人；東部國道客運路線共駛524班次，疏運1萬0821人。明天的購票狀況，西部國道客運尚有68％空位，東部國道客運尚有88％空位。

公路局建議用路人，行前參考幸福公路App即時路況，避開尖峰時間及壅塞路段，或依循警廣與路側CMS提供相關路況及替代道路資訊行駛。公路局疏運專區可參考https://tinyurl.com/wrms2zd，公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）可查詢最新路況。

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