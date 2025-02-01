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    苗栗火車頭園區何時才開幕？台鐵：待防護設施完成

    斥資10億打造苗栗火車頭園區延期，待台鐵防護設施完成擇期開幕。（苗縣府提供）

    斥資10億打造苗栗火車頭園區延期，待台鐵防護設施完成擇期開幕。（苗縣府提供）

    2025/02/01 16:14

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕原台鐵局苗栗機務分駐所轄鐵道文物展示館，耗資10億元打造為苗栗火車頭園區，不過開園時間從去年10月延到12月底，一延再延，鄉親仍盼不到開幕營運。之前苗縣府文觀局曾轉發台鐵訊息，可能延至今年4月份。台鐵最新回應，因考量遊客安全，正施作相關防護設施，完成後將擇期開幕。

    針對鄉親關切的開園時間，台鐵公司指出，因考量遊客安全，正施作相關防護設施，完成後將擇期開幕，未指出明確時間點。

    針對記者提問為何苗栗火車頭頭園區原本承租廠商為何退租？台鐵公司表示，原承租業者原已投入相當時間及準備進行園區整體規劃，惟業者公司內部有不同意見，最後申請終止契約。

    至於新承租廠商營運規劃部分，台鐵則回應，新承租廠商已於店鋪區招集合適廠商進駐營業並規劃舉辦假日市集，另展示區也將搭配相關園區鐵路文化導覽體驗，後續將配合園區開幕進行營運。

    苗栗火車頭園區位在苗栗火車站旁，工程基地範圍約5700坪，融合在地客家特色風格及苗栗觀旅風貌，成為兼具鐵道文化及苗栗客家文化的大型園區。

    依之前台鐵公布訊息，台鐵估計於館內展示九輛、戶外展示三輛火車；另外，園區將展示車輛、鐵路設備、歷史文物、美食空間、青創市集、地方產業及親子兒童等空間，較具特色的設計，則有轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標、投煤體驗場等。

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