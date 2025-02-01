大年初四迎財神！招財旺運大公開 5禁忌千萬別犯

台中市慈德慈惠堂今天舉辦迎財神儀式。（圖由台中市慈德慈惠堂提供）

2025/02/01 10:29

〔記者許國楨／台中報導〕大年初四是民間傳統迎財神的重要日子，許多人會在這一天進行祈福儀式，祈求新的一年財運亨通、家業興旺，台中市慈德慈惠堂主陳瑞寶說，想要真正迎來財運，除了祭拜財神確保好運不漏財，也整理出5大注意事項，提供大家參考：

1、廚房整潔 迎財神更順利

民間流傳，廚房是家中財庫的象徵，因此在迎財神當天，務必要將廚房收拾乾淨，避免髒亂。廚房的整潔與否，不僅影響家運，更會影響灶神是否願意庇佑家庭，使其財運亨通。

請繼續往下閱讀...

2、行善積德 廣結善緣增財氣

民俗信仰中，送窮迎富是重要習俗，因此在大年初四，不僅要迎財神，也要懂得布施與行善。多行善積德，幫助有需要的人，才能累積福報，讓財運更旺。「積善之家，必有餘慶」，想要財富源源不絕，就要先學會付出。

3、多說吉祥話 避免爭吵影響運勢

當天家人之間要互相祝福、說好話，避免口角爭執。傳統觀念認為，若在迎財神當天發生爭吵，可能會影響整年的財運與家運。因此，初四應保持和諧氛圍，多說吉祥話，如「恭喜發財」、「財源滾滾」，為新的一年營造好氣場。

4、忌縫補與打破物品 做事要有頭有尾

迎財神當天不宜縫補衣物，也要避免打破碗盤等行為。傳統觀念認為，縫補象徵補救財運，可能導致財富不穩，而打破物品則寓意破財。因此，當天做任何事都要謹慎，以確保一整年運勢順遂。

5、勿道人短 參拜五路財神求順利

迎財神當天應該保持心境開闊，不隨意評論他人短處，多欣賞他人長處，才能讓人際關係更加和諧，財運也會隨之提升。此外，建議可前往各大廟宇參拜五路財神，祈求事業順利、財源廣進、生意興隆。

台中市慈德慈惠堂今天舉辦迎財神招財旺運儀式。（圖由台中市慈德慈惠堂提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法