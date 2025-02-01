國道跨夜塞到今晨4點！高公局盤點初四上午4地雷路段

今天是大年初四（2月1日），高速公路局整理國道交通疏導措施。（高速公路局提供）

2025/02/01 09:04

〔記者蔡昀容／台北報導〕今天是大年初四（2月1日），春節連續假期進入尾聲，國道車潮以北返為主。高速公路局表示，昨天（1月31日）部分路段到凌晨3、4時才紓解；今天上午有4個重點壅塞路段，建議北向用路人，南部地區及國5用路人於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發。

高速公路局表示，昨天大年初三交通量總計128.4百萬車公里，是年平均平日92百萬車公里的1.4倍，其中國5交通量為3.3百萬車公里，是年平均平日2.5百萬車公里的1.3倍。昨天多處壅塞，其中國1新竹-湖口、國3新竹系統-寶山路段跨夜於今天凌晨4時紓解，國5於今天凌晨3時紓解。

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今天交通量截至早上7時為17.6百萬車公里，整日交通量預估136百萬車公里。高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段；國4西向潭子系統-豐勢，建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發，節省寶貴時間。

高公局提醒，今天的疏導措施，包括上午10至晚上6時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；中午12時至午夜24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；下午1時至晚上6時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道之北向入口高乘載管制；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制。今也實施單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等措施。

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