為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    淨耀法師圓寂享壽72歲 生前奔走監所感化受刑人

    中國佛教會今天表示，淨耀法師（見圖）28日圓寂，享壽72歲。（資料照）

    中國佛教會今天表示，淨耀法師（見圖）28日圓寂，享壽72歲。（資料照）

    2025/01/31 22:48

    〔中央社〕中國佛教會今天表示，淨耀法師28日圓寂，享壽72歲。淨耀法師生前致力奔走於監獄及感化院等，教化輔導幫助受刑人自力更生、重返社會，曾獲第1屆國家公益獎。

    淨耀法師為中國佛教會第19、20屆理事長、新竹市佛教會第11屆理事長，也是慈法禪寺、法王寺、普賢講堂、東富禪寺、金佛寺方丈，以及淨化社會文教基金會董事長、中華佛教普賢護法會創會理事長。

    根據淨化社會公益志業網站，淨耀法師生於1954年，俗名徐明輝，畢業於世界新聞專科學校（世新大學前身）編輯採訪科，曾任記者。因為一場車禍，讓他對生命產生另一層體悟，1982年披剃出家。

    淨耀法師曾表示，因為自己過去有段荒唐歲月，1986年接受邀請針對「一清專案」受刑人施予宗教感化教育後，他便長期巡迴各監獄、看守所、輔育院及感化院等機構，從事教化工作。

    淨耀法師成立「淨化社會文教基金會」、「普賢護法會」，致力反毒宣導，之後興建少年福利機構「普賢慈海家園」，安置家庭變故適應不良或刑滿出獄的青少年，協助就學及就業。淨耀法師去年獲聘總統府全社會防衛韌性委員會顧問。

    中國佛教會在社群網站臉書（Facebook）發文表示，淨耀法師1月28日圓寂，2月1日到2月23日每天上午9時到下午5時，在淨化社會文教基金會設念佛堂，讚頌會時間地點將另行公告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播