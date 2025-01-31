初四外出帶傘、高山留意結冰 下週強烈大陸冷氣團探9度

未來一週天氣趨勢。（中央氣象署提供）

2025/01/31 18:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕明天是大年初四（2月1日），中央氣象署預報，各地有零星降雨，提醒民眾外出攜帶雨具；中部以北3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰的可能，上山用路人留意路面是否結冰；馬祖可能有局部霧，北海岸、東半部、恆春有長浪，請往返民眾留意飛機、船隻等航班資訊。另外，強烈大陸冷氣團下週一（2月3日）開工日襲台，影響期間最低下探9度。

未來一週的天氣，氣象署預報員曾昭誠表示，明天鋒面通過台灣，各地降雨機率提高，尤其是迎風面北部及東北部；各地白天溫度20度以上，中南部甚至接近25度，但清晨及夜晚約17至19度，提醒民眾清晨出門要留意保暖。

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曾昭誠指出，後天初五（2月2日）東北季風南下，迎風面有雨，桃園以北、東半部地區及中南部山區都有機會；北部、宜蘭白天溫度稍微下降3至4度，來到18至20度，中南部白天高溫和今天一樣，較無變化。

下週一開工日至週三，強烈大陸冷氣團南下，全台各地明顯降溫。曾昭誠說明，下週一北部、宜蘭越晚越冷，白天可到16至18度，晚上降到12至14度；中南部白天接近20度，但入夜後也明顯降溫至15度。

這波強烈大陸冷氣團的最冷時段，落在下週二清晨到週三清晨期間。清晨、夜晚的低溫，北部、宜蘭降至11度，中南部12度至14度，空曠地區再降1至2度，有機會下探10度以下。

曾昭誠表示，下週四冷氣團減弱，但溫度回升不明顯。各地早晚仍冷，低溫13至15度，和前一天相比僅回升1至2度；白天溫度，北部、宜蘭、花蓮17至19度，其他地區20度以上。預估下週五白天才會有明顯回溫。

另外，受華南水氣影響，下週一北部、東半部降雨量多，下週二至週五迎風面有雨，各地山區也有下雨機會。

高山降雪方面，曾昭誠指出，今天到明天清晨，由於高山水氣充分，中部以北3000公尺以上高山，有零星降雪、冰霰可能；下週一、週二因大陸冷氣團和水氣條件充足，北部與東北部2500公尺以上山區，以及中部3000公尺以上山區，有降雪、冰霰機會。

未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

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