6天逾200萬「吉友」湧進愛河灣 遊客︰高雄的冬天好涼快

超萌小八貓吸引民眾打卡。（記者王榮祥攝）

2025/01/31 13:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025高雄冬日遊樂園開幕後，6天累計吸引逾200萬遊客湧入愛河灣，大年初三「吉伊卡哇」人氣不墜，許多家庭把握年節後半段加入吉友行列，外地遊客邊走邊讚:「高雄的冬天好涼快」。

高市觀光局則把握機會全力促銷，強調高雄擁有全台獨有的暖冬與山海河港多元景點，觀光局長高閔琳熱情推薦遊客除蒞臨愛河灣欣賞超人氣小可愛們外，還可順道參觀「鳳山光之季」、「岡山燈藝節」及「旗山燈會」等3大燈會；或到後花園的東高雄熱點如佛陀紀念館、六龜寶來溫泉、美濃花海、旗山老街等地走春，高雄就是全國民眾新春出遊的絕佳選擇。

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高閔琳表示，「鳳山光之季」自1月18日至2月12日在大東公園展出，共有13組絢麗燈飾，燈區包含大東公園、曹公圳沿岸、空中鳳城、中華街商圈、大東橋鳳山溪周圍等地，還能順遊黃埔新村、龍山寺、大東文化中心、鳳儀書院。

「旗山燈會」展期自1月25日至2月12日，規劃「蛇舞迎春」、「蛇來運轉」、「蕉城遊樂趣」、「月映武德」、「春福旗來」等5大燈區，其中最萌亮點就是旗山老街入口處的大型Q版小龍娃娃，另香蕉彎月忍者也在武德殿屋頂上蓄勢待發，迫不及待想迎接春節走春人潮。

「岡山燈藝節」同步在1月25日至2月12日，以「什光舞影」為主題，在岡山河堤公園盛大開展，多位藝術家與地方創生團隊，共同創作7大燈區，包括象徵當地特色年獸、竹編工藝燈區、互動遊戲區等，融合藝術、文化與春節氛圍。

在市區體驗高雄冬日遊樂園後，可前往美麗山城東高雄九區，如到茂林看米其林台灣綠色指南三星推薦的滿天飛舞紫斑蝶，到美濃與杉林花海、及大型打卡裝置藝術，還可再深入到六龜賞梅、寶來及不老地區泡優質好湯，感受南橫公路的壯麗風光，最後到桃源區的櫻花公園看滿山櫻紅。

更多旅遊及活動資訊，請至「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。

鳳山光之季作品鳳山海寶。（圖由鳳山區公所提供）

高市觀光局推薦遊客參訪2025岡山燈藝節，圖為lucky羊。（圖由岡山區公所提供）

.旗山燈會主燈小龍娃娃。（圖由旗山區公所提供）

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