讓長輩聚會、小孩放電 高市4大場館年初四搶先開張

兒福中心園區平衡木是親子喜愛的遊具之一。（圖由社會局提供）

2025/01/31 09:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應新春9天年節假期需求，高市社會局今宣布，兒福中心、婦幼中心、婦女館、長青中心等4大場館，2月1日大年初四搶先開館提供服務，讓老朋友聚會、小孩放電、大人可以繼續放空。

社會局說明，兒福中心以親子共遊為核心，提供適合各年齡層孩童的多元活動及設施，遊戲空間經過精心規劃，室內包括0至未滿7歲親子遊戲室、教玩具操作室、0至未滿2歲兒童遊戲室及3D童樂室等，童心童趣的遊教具與遊戲設施，讓孩子們在遊戲中探索創意與興趣。

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此外，服務台提供友善借用服務，包括滑步車、滑板車、足球、羽毛球組、毽子、跳繩等遊具都免費借用。

婦幼中心兒童遊戲空間有0到6歲親子遊戲室、萬象屋、兒童科學遊戲室3間，並設置兒童表意區、生存發展區、共融玩具區等區，讓兒童權利公約從小扎根；多元化的兒童權益書籍、認知玩具、圖書繪本，增進家長親子互動，提供豐富多樣化的學習成長和安全健康的探索的環境，適合家長帶各種年齡層的孩子玩耍。

青少年康樂室、8號基地、練團室，讓青少年在年假期間跟同儕、鄰居來場球技或電玩PK、討論、練鼓、聯誼的地方；婦女館的女人空間、史料室，讓女性能有喘息、聚會、關照自我；兒福中心和婦幼中心戶外廣場、中庭、冬日的太陽映灑在草皮上，綠蔭成陰，適合全家野餐、散步。

長青綜合服務中心服務本市年滿55歲以上長者，是許多退休長輩的好去處，長青中心內有長青學苑、卡拉OK室、棋藝室、圖書室、健身室、撞球室、桌球室、電腦教室等，提供休閒、育樂、進修、日託、復健、諮詢等綜合服務，是長輩休閒與學習成長的處所，也是老朋友聚會的最佳場合。

社會局歡迎全家在春節年假期間，利用年假期間一起來走走，相關活動請關注高雄市政府社會局官網或社會局fb-小社的日常 。

多功能史料室志工教授編織袋。（圖由社會局提供）

長青志工為長輩量血壓。（圖由社會局提供）

婦幼中心親子空間運用繪本講故事宣導CRC。（圖由社會局提供）

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