年獸來了！ Q版沙雕大鵬灣現身

貔貅沙雕。（記者陳彥廷攝）

2025/01/30 17:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處（鵬管處）今年初在青洲灣舉辦以「祥獸沙雕」為主的「青洲灣派對」，吸引許多遊子返鄉參觀，而發現當中竟有Q版「年獸」沙雕，將年獸襲擾人間的意含轉化為到大鵬灣來分送喜氣，令不少遊客是直呼「巧思！」

鵬管處今年的青洲灣派對將沙雕增加到10座，並請來日本3位沙雕師與台灣團隊共同創作，不僅沙質被讚是「台灣冬季的天堂」，展出後更是屢獲好評，春節許多遊子返鄉，又有遊客前來，精美的沙雕是引來大家讚聲不斷。

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有趣的是，有遊客發現其中竟有1尊「年獸」沙雕，Q版的沙雕不僅沒有傳說中年獸的兇狠，反而是多了許多慈眉善目的喜氣，翻轉以往印象。

許姓遊子在過年時返鄉，今天也到青洲灣走春，見到其中的「年獸」沙雕，突然想到告五人當天還在台上高唱「帶我去找夜生活」是驚呼「也太應景」，他說，年獸傳統中是在過年時侵入擾亂人間的獸，習俗上民眾應燈火通明守夜以驅趕年獸，也演變成「除夕守歲」的習俗，但從未想過會是可以如此的轉化。

對此，沙雕創作團隊指出，這次的10隻祥獸中，以蛇年為首的「金蛇拜喜」外，還有龍、麒麟、玄武、孔雀、鳳凰、年獸、三腳蟾蜍及貔貅等，再加上東隆宮的黃金牌樓作為歡迎門之意，各有吉祥喜氣含意。其中年獸雖然以往的函意皆為在除夕夜時侵擾人間，但希望將大鵬灣是個喜樂之地的意象透過轉化年獸變成分送喜氣來呈現，因此牠的舌頭就是1包大大的紅包。

青洲灣派對的「年獸」沙雕，沙雕師將原本侵擾人間的年獸，轉化成為進入大鵬灣就會變成分送紅包的喜氣新型象。（記者陳彥廷攝）

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