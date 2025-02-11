洪健益爆料插手京華城案 蔡壁如怒告求償50萬元敗訴

洪健益去年9月爆料蔡壁如插手京華城案被提告。（資料照）

2025/02/11 15:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員洪健益去年9月指控台中市府顧問、前民眾黨立委蔡壁如涉及京華城弊案，蔡壁如則對此提告，如今台北地方法院民事簡易判決出爐，蔡壁如告洪健益散播不實言論，造成貪污等負面形象，使她被網友攻擊，也使得名譽受損，要求賠償精神慰撫金50萬元，台北地方法院審理後駁回蔡壁如所提告訴與假執行聲請。

洪健益去年曝光疑為朱亞虎寫給曾任柯文哲市長辦公室主任的蔡壁如陳情信，又出示蔡曾寫給北市前都發局長林洲民的便簽，指蔡也涉及京華城案。

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蔡壁如向法院主張，洪健益利用一般民眾不明白京華城違法爭議的時序及她告離開台北市政府的時間，竟隱藏重要時序，暗示原告為京華城違法爭議容積率840%一手主導之人，此不實言論已散布於不特定多數人，透過網路散布至全國，侵害名譽權甚鉅，要求賠償精神慰撫金50萬元。

洪健益則認為，他取得前鼎越開發公司董事長朱亞虎手寫給蔡壁如的信件以及蔡壁如的便簽，開信件及便簽是客觀事實，且蔡壁如也承認信件及便簽的真實性，據此足認被告在發表爭言論前已盡查證義務，且內容並無不實，且京華城案已被台北地方檢察署提起公訴，涉案被告人數眾多，為重大矚目案件，容積率核定攸關公共利益，當屬可受公評之事。

判決書指出，此案是可受公評之事，且洪健益無任何關於朱亞虎或京華城高層收受賄賂的陳述，難令人產生原告為京華城違法爭議容積率840%一手主導之人，及蔡壁如有貪污連結，蔡壁如的主張顯有過分解讀，自不足採，難認蔡壁如名譽因洪健益的言論而受到貶抑，自無構成侵害其名譽權的侵權行為。

判決書寫道，請求賠償精神慰撫金50萬元屬無據，蔡壁如據以提起本訴，請求被告給付50萬元，為無理由，應予駁回。

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