0121嘉義大埔地震餘震規模動輒逾5 地震專家：有助能量釋放

嘉義大埔地震的餘震規模達5.6，地震專家認為有助能量釋放。（擷取自中央氣象署網站）

2025/01/30 13:46

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義大埔今日上午發生芮氏規模5.6、最大震度5強的地震，地震專家石瑞銓表示，0121嘉義大埔地震餘震規模動輒逾5，雖然讓大家人心惶惶，但整體而言，能量可以獲得有效釋放是一件好事，而且這都還在正常範圍內，不用過於恐慌，但仍須做好防震準備。

根據中央氣象署資料顯示，今日上午10點11分在嘉義縣大埔發生芮氏規模5.6的地震，地震深度僅10公里，屬於極淺層地震，嘉義縣大埔測得最大震度5強，台南市、高雄市、雲林縣、南投縣、彰化縣等也測得4級震度，持續又有多個規模4以上的地震發生。

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石瑞銓指出，這次地震仍屬於0121大埔地震的餘震，由於最大強度達5強，而且震度4級區域範圍也很大，讓大家特別有感，雖然驚嚇度破表，但餘震規模要超過5，能量才得以有效釋放，否則規模4或以下並無助於能量的釋放，而且0121主震規模為6.4，餘震規模5.6、5.8都在正常範圍內。

石瑞銓進一步說，0121大埔主震發生後，較大規模的餘震大多往南出現在台南市楠西、東山一帶，尤其是楠西最為頻繁，也造成相當程度的傷害，這次芮氏規模5.6、最大震度5強的地震發生在大埔，更有助於區域的能量釋放，未來雖仍有機會出現芮氏規模5以上的地震，但頻率應會明顯減少。

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