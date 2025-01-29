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    初二回娘家好天氣！早晚偏冷留意溫差 中南部空品不佳

    週四初二（30日）各地天氣大致多雲到晴。（記者陳志曲攝）

    週四初二（30日）各地天氣大致多雲到晴。（記者陳志曲攝）

    2025/01/29 22:22

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週四初二（30日）回娘家，各地大致多雲到晴，但受輻射冷卻影響，早晚偏冷，清晨台南以北及宜蘭、花蓮、金門、馬祖10到13度，局部空曠地區或近山區平地氣溫再低一些。近日高山氣溫偏低，路面可能積冰、結霜，較為溼滑，上山出遊務必注意安全。

    中央氣象署預報，週四台灣各地及澎、金、馬各地大多為多雲到晴，只有花東地區有零星短暫雨，晚間宜蘭及東北角也有零星降雨機率。桃園、新竹沿海空曠地區及恆春半島、澎湖易有8到9級強陣風，大台北地區也有較強陣風，出門出遊留意安全。

    溫度方面，受輻射冷卻影響，週四早晚偏冷，預測清晨台南以北及宜蘭、花蓮、金門、馬祖低溫僅約10到13度，局部空曠地區或近山區平地氣溫再低一些，其中，苗栗有局部6度以下低溫發生機率，而高屏、台東及澎湖低溫約14、15度，白天高溫比今天上升一些，北部、東半部約20到22度，中南部高溫22到25度，日夜溫差大，請留意溫度變化適時增減衣物，尤其早晚要做好保暖的工作，澎湖、金門高溫18、19度，馬祖高溫14度

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週五會有天氣變化，南方水氣開始北上，白天天氣仍較穩定，僅東北角、東南部地區有零星短暫雨機會，入夜後水氣較多，南部、花東地區都會轉為多雲或陰天並有局部短暫雨。延續到週六水氣持續北上，且北方也有鋒面建立逐漸南下接近，預估中北部水氣也都會增多，各地天氣以多雲天氣為主，但也都有局部短暫雨發生的機會，這幾天外出活動的話，要記得攜帶雨具備用，另外，早晚時段也會有低雲或霧生成影響能見度，行車時務必多加留意。

    紫外線指數部分，週四全台縣市「中量級」。

    空氣品質方面，週四高壓出海及輻射冷卻影響，環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週四全台縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週四全台縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週四高北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週四高北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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