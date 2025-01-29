搶神帽、錢母爆棚！順澤宮冠軍帽放送5000頂 初一首日送出2000頂

彰化縣埔鹽鄉順澤宮大年初一到初五限量發放「紀念冠軍帽」和「錢母」，搶到頭香的劉姓民眾（左），除夕當晚8點就來排隊。（順澤宮提供）

2025/01/29 19:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕迎接蛇年，彰化縣埔鹽鄉順澤宮大年初一到初五將限量發放「二○二五乙巳年紀念冠軍帽」和「錢母」，今天初一清晨5點不到，廟埕就擠滿近500人。廟方說，初一到初五發送5000頂蛇年紀念帽與5000枚錢母。

順澤宮每年大年初一清晨卯時（早上5點15分）開廟門，今天清晨只有8度，還是擋不住民眾熱情，排隊人龍近百公尺，排第一位劉姓民眾除夕當晚8點就來排隊，就是要來跟神明結緣。廟方不忍民眾頂寒風排隊，現場搭帳篷同時煮了一大鍋湯圓，讓信眾過年吃甜甜暖暖身子。

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搶得頭香的劉姓民眾說，常來順澤宮拜拜，因為覺得跟神明很有緣，除夕吃完年夜飯就排隊領錢母，沒想到排到第一位，覺得很幸運，想祈求新年順利。來自台中的民眾說，去年太晚來，沒排到錢母，今年凌晨3點就來排隊，一定要搶到，才能旺一整年。

順澤宮主委魏信顧說，大年初一到初五，順澤宮準備了5000頂紀念帽、5000枚錢母給信眾，還有燙金「順」字春聯，共3項結緣品，其中，紀念帽每天發1000頂，可是初一人潮眾多，已經送出2000頂，5000枚錢母也幾乎快送完，信眾實在太熱情。

彰化埔鹽順澤宮大年初一到初五限量發放5000頂紀念冠軍帽和錢母。（順澤宮提供）

彰化埔鹽順澤宮大年初一到初五限量發放5000頂紀念冠軍帽和錢母，初一清晨5點不到近500人大排長襲。（順澤宮提供）

迎接新年，順澤宮準備5000頂紀念帽跟5000枚錢母給信眾及燙金「順」字春聯等3項結緣品。（順澤宮提供）

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