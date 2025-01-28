台南鹽水小番茄評鑑冠軍王淑芳 光採收工資就要發百萬

女青農王淑芳（左）和先生吳坤值（右）24年前返鄉種植小番茄，是鹽水第一批青農。（記者楊金城攝）

2025/01/28 19:19

〔記者楊金城／台南報導〕台南鹽水區的鹽地小番茄在市場有口皆碑，鹽水農會舉辦小番茄品質評鑑出爐，由女青農王淑芳奪冠，她和先生吳坤值24年前返鄉種植小番茄，是第一批青農，目前栽種小番茄5公頃多，產季雇工就要發出100萬元工資，在小番茄產業闖出一片天。

鹽水小番茄因為獨特的鹽地土壤和氣候條件，具備濃郁的風味和口感深受消費者喜愛，成為鹽水重要支柱產業，鹽水農會並積極推動小番茄產銷履歷認證及辦理小番茄評鑑比賽，建立鹽水鹽地番茄品牌，幫助小農提升競爭力，促進產業永續發展。

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鹽水區農會總幹事邱子軒表示，透過評鑑比賽除鼓勵農友增進栽培技術，互相較量學習外，並打響鹽地番茄的知名度，為鹽地小番茄帶來新風潮。

第4屆鹽水小番茄冠軍王淑芳，在前三屆獲得季軍、亞軍、優勝，這次終於如願拿下第一名，她和先生吳坤值是公司同事，24年前離職返回吳坤值老家鹽水麻油寮栽種小番茄，吳家三代種番茄，吳坤值接棒後努力耕耘，嘗試各品種小番茄，夫婦倆用心栽種小番茄，以「甜物物」品牌獲得消費者肯定，小番茄也在各知名大賣場通路上架。

吳坤值、王淑芳目前栽種小番茄5公頃多，栽種、管理、採收、分級包裝都很費功夫，一到產季，清晨4點多就要開始上工，常常忙到晚上8點才收工，王淑芳說，嫁過來時根本沒想到這麼忙，但種小番茄凝聚一家人感情更甜蜜，小番茄產業也有小小成就。

吳坤值表示，採收工一天工資700元，現在漲到1300元，一個產季他發出的工資就要100萬元，平均1位採收工在產季可獲得13萬工資，但還是很缺人手，鹽水小番茄產業能否永續、擴大，缺工問題有待解決。

台南鹽水區的鹽地小番茄在市場有口皆碑。（記者楊金城攝）

第四屆鹽水小番茄評鑑由王淑芳（右）獲得冠軍，鹽水區農會總幹事邱子軒（左）前往祝賀。（記者楊金城攝）

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