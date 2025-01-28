年貨大車推進安寧病房 伴生命最後一程

把年味帶到安寧病房，「年貨大車」是台北榮民總醫院大德安寧病房的春節習俗，曾有薩克斯風叔叔以嗶嗶糖完成最後音樂會，還有四代同堂大家庭拿出相機與奶奶留下最後全家福。（資料照）

2025/01/28 11:03

〔中央社〕把年味帶到安寧病房，「年貨大車」是台北榮民總醫院大德安寧病房的春節習俗，曾有薩克斯風叔叔以嗶嗶糖完成最後音樂會，還有四代同堂大家庭拿出相機與奶奶留下最後全家福。

貼滿春聯、運送古早味小零食的鮮紅大推車，就是北榮大德安寧病房的「年貨大車」，今年邁入第4年，整台年貨大車都是由安寧照護團隊一手打造，甚至布丁、奶酪等點心都是護理師親手烘培，就是要將年貨大街採買的過節氛圍送給接受安寧緩和醫療的病人與家屬。

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不論是安寧病房或安寧共同照護病房，家屬通常不敢提及過年，害怕觸碰禁忌話題，帶給親人心理負擔；然而北榮安寧共照護理師鍾俐貞說，「年貨大車的出現，每次都讓家屬突然驚覺，對，過年來了。」

鍾俐貞回憶起一名10多歲的小女孩，在快要過年時，她的意識正慢慢惡化，就在此時，年貨大車進了病房，出乎意料的是，小女孩突然精神非常好。

小女孩告訴爸爸媽媽，想吃好多好多零食，甚至親自為弟弟挑選點。年貨大車的出現帶來了難得的轉變，安寧病房氛圍不再是等待與治療，小女孩不再那麼疼痛或煩躁，在過年之後，小女孩安然離世，這成為她最後一次與家人共同度過的新春時刻。

鍾俐貞說，對於在醫院待了很久的患者來說，長期被病痛折磨，年貨大車帶來「還活在世界節氣」的刺激，不是刻意營造歡樂氣氛，也不強求留下某種回憶，安寧患者繼續活在平凡的生活歷程才是最大目的。

鍾俐貞認為，安寧照護的意義，正是在於即使生命的終點已經可以預見，仍陪伴著患者幫助他們更好地活在當下。

若過年因重病而消失，這是遺憾，她說，「我們不否認哀傷，不刻意營造過多快樂」，但希望能以真實、溫暖的方式，讓患者在生命的最後階段，依然能感受到愛與陪伴。

年貨大車留下好多動人故事。喜愛薩克斯風的叔叔從年貨大車上選擇嗶嗶糖，在病榻上完成最愛演奏；四代同堂陪著叫不醒的奶奶，他們有說不出口的心願，因年貨大車抵達，兒孫嬉戲聲終於吵醒奶奶，始終不敢拿出的相機派上用場，在快門聲中，記錄最後一次有奶奶的過年全家福。

北榮大德安寧病房護理長陳小妮說，過年是團圓的日子，對於安寧病人和家屬來說，更是具有特殊意義時刻，這或許是他們的最後一次過年，「年貨大車」不僅是一次購物活動，更是病人和家屬間的情感連結與催化劑，共同回憶過去過年時光。

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