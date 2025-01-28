台鐵董座杜微赴崇德站視察阻隔設施 提前與值班員工圍爐

台鐵董事長杜微（中 、戴眼鏡者）提前和台鐵崇德站及道班員工圍爐吃年夜飯。（台鐵提供）

2025/01/28 11:07

〔記者游太郎／花蓮報導〕台鐵北迴線崇德站去年0403強震時遭到重創，不少設施被落石擊毀，經過10個月整建後，修築的鋼構阻隔設施已完工啟用，台鐵董事長杜微昨晚特別前往視察，並與道班員工圍爐提前吃年夜飯，慰勞他們守護和重建北迴線的辛勞。

杜微指出，農曆新年是國人返鄉團聚的重要日子，也是鐵路運輸最忙碌的時刻，平時24小時日以繼夜在崗位上工作的臺鐵員工，逢年過節更為投入，從年前加強檢修整備，到年假期間維持行車順暢，為南來北往旅客提供安全舒適的服務，這是使命也是責任，而辦理年節疏運必須在工作場所吃年夜飯，無法和家人團聚已司空見慣；他昨晚專程至崇德站與道班和值班同仁圍爐吃年夜飯，雖然是簡單的飯菜，代表公司對基層同仁最深摯的謝忱。

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杜微昨天也視察崇德站，去年0403強震後連續遭逢颱風及土石流侵襲，場站相關設施受到重創，列車行車安全也備受崇德落石區的威脅，工務單位在復原過程中，必須一面維持著東部交通暢通，一面修建相關的安全阻隔措施，昨天特別視察崇德站前甫完成的阻隔設施。

杜微表示，崇德站的鋼構阻隔設施，可以阻擋自西側山壁上沖刷而下的落石，對崇德站將提供更安全的防護，台鐵將持續積極推動北迴線基礎設施安全提升計劃，加強全線的防災軔性，以確保列車行車及台鐵整體的營運安全。

台鐵新完成的北迴線崇德站鋼構阻隔設施。（台鐵提供）

台鐵崇德站新完成的鋼構阻隔設施，將可有效防護車站和軌道的安全。（台鐵提供）

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