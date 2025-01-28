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    台鐵推春節限定便當！ 經典排骨、龍膽石斑、魷魚入菜

    台鐵公司推出多款春節限定款便當。（台鐵公司提供）

    台鐵公司推出多款春節限定款便當。（台鐵公司提供）

    2025/01/28 10:16

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（28日）宣布，推出春節期間限定的「迎春納福-開運便當」，充滿年味的豐富佳餚，讓旅客過年期間不用下廚，也能呷飽、呷巧，過個好年。

    「迎春納福-開運便當」菜色不僅有台鐵便當傳統經典滷排骨、滷蛋、滷豆包，還有多道應景年菜，象徵著對新年的美好祈願。包括口感扎實的「酥炸龍膽石斑風味魚排」，寓意「年年有餘」，口感與風味兼具。

    另外，「獅子頭」象徵「團圓圓滿」，多汁鮮香、濃郁入味；「魷魚炒芹菜」象徵「游刃有餘」，為開運便當增添一抹鮮綠；長年菜芥菜更是過年必嘗食材，搭配甜椒的色彩與甜度，意喻「健康長壽」；大白菜象徵「百財聚來」，加入鮮香菇拌炒增加鮮味與口感。

    台鐵公司台北餐旅分處團隊用心設計的「迎春納福-開運便當」，不僅菜色豐富、寓意美好，還能讓旅客輕鬆享用濃濃年味。

    「迎春納福-開運便當」販售資訊

    販售日期：114年1月29日起至2月4日止（農曆初一到初七，共7天）

    販售地點：台鐵便當台北站南三門行動餐車、2、3、4號店及板橋店、桃園店

    販售時間：午晚餐均有售，依便當到達各店時間開賣

    便當售價：188元/個

    洽詢電話：02-23619309

    台鐵公司推出多款春節限定款便當。（台鐵公司提供）

    台鐵公司推出多款春節限定款便當。（台鐵公司提供）

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