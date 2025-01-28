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    拜廟走春這裡最旺！台南學甲慈濟宮發保生金幣、金符還有摸彩

    學甲慈濟宮董事長王文宗展示保生金幣、金符。（慈濟宮提供）

    學甲慈濟宮董事長王文宗展示保生金幣、金符。（慈濟宮提供）

    2025/01/28 10:36

    〔記者楊金城／台南報導〕有「保生大帝台灣開基祖廟」稱譽的台南學甲大廟慈濟宮，將在1月29、30日（大年初一、二）舉辦開基保生二大帝加持保生金幣啟運及新春大紅包摸彩活動，這是第8年舉辦，也是新春學甲最熱鬧的走春活動，慈濟宮備妥8000個保生金幣、1000個保生金符迎接拜廟走春祈福的民眾。

    慈濟宮董事長王文宗今天（28日）表示，大年初一、初二恭請慈濟宮奉祀的國寶級800多年歷史的開基保生二大帝神像坐鎮廟前的七星平安橋，讓信眾手持替身過完平安橋後祈求新的一年平安順遂、好運旺旺來。

    民眾過七星平安橋，每份結緣金100元，可獲得蛇年保生金幣1個、摸彩券1張，年初一發放5000張、初二發放3000張，當天下午公開抽獎，有現金紅包和豐富獎品。

    慈濟宮的「蛇年紀念金幣」具收藏價值，王文宗說，每個保生金幣皆放進內殿經過開基保生二大帝加持增添神力，正面以彩色開基保生二大帝聖像鑄造，背面以生肖蛇，代表蛇年萬事順利大吉，讓信眾獲得保生大帝的庇佑。

    另外，慈濟宮準備1000個佰圓保生金符讓信眾當成「錢母」，須添油香200元求取結緣。今年也推出文創商品包括保你健康加持袋、Q版葉王交趾陶運動毛巾、百年拓印香條、公祖Chill咪咪鑰匙圈、保生大帝平安悠遊卡等。

    而學甲區頭港鎮安宮明天正月初一也舉行新春祈福活動，有過七星平安橋、躦轎腳等傳統儀式，還贈送「福德爺紀念金元寶金幣」。

    學甲區頭港鎮安宮奉祀軟身土地公，大年初一將發送福德爺紀念金元寶金幣。（鎮安宮提供）

    學甲區頭港鎮安宮奉祀軟身土地公，大年初一將發送福德爺紀念金元寶金幣。（鎮安宮提供）

    台南學甲慈濟宮將在1月29、30日（大年初一、二）舉辦開基保生二大帝加持保生金幣啟運及新春大紅包摸彩活動。（慈濟宮提供）

    台南學甲慈濟宮將在1月29、30日（大年初一、二）舉辦開基保生二大帝加持保生金幣啟運及新春大紅包摸彩活動。（慈濟宮提供）

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