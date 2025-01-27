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    桃園八德三元宮初一開廟門、集香 邀信眾一起「搶頭香」

    八德三元宮將於大年初1（29日）清晨5點15分，舉辦年度盛事開廟門及集香儀式。（八德三元宮提供）

    八德三元宮將於大年初1（29日）清晨5點15分，舉辦年度盛事開廟門及集香儀式。（八德三元宮提供）

    2025/01/27 19:47

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有八德大廟之稱的桃園八德三元宮，將於大年初一（29日）清晨5時15分，舉辦年度盛事開廟門及集香儀式，八德三元宮主委呂林小鳳表示，邀請各方信眾齊聚一堂參與集香，向三官大帝及諸神明祈福，共同搶得新年第一柱頭香，開啟小龍年的吉祥好運。

    呂林小鳳表示，為鼓勵民眾參與，八德三元宮準備多項驚喜贈品，當日將舉辦摸彩活動，獎項約600份，其中包含120顆世界棒球12強冠軍球員的限量簽名球，憑號碼牌自行抽籤；此外，還準備了象徵好運的300個紅麵龜，無號碼牌者領取，發完為止，以及3000包發財米 ，贈送給上香祈福的信眾。

    呂林小鳳也表示，八德三元宮擁有252年的文化底蘊，並於去年被桃園市政府指定為市定古蹟，廟宇內珍藏葉金萬、張火廣及陳天乞等多位當代匠師創作的木雕、石雕及交趾陶等藝術珍品，見證百年的傳統工藝與宗教文化，希望透過這次開廟門及集香活動，讓更多人感受八德三元宮的深厚歷史與文化價值，同時在新春之際為自己與家人祈求平安喜樂、福氣滿滿。

    八德三元宮主委呂林小鳳表示，為鼓勵民眾參與開廟門與集香，準備多項驚喜贈品，當日將舉辦摸彩活動，獎項包含120顆世界棒球12強冠軍球員的限量簽名球。（八德三元宮提供）

    八德三元宮主委呂林小鳳表示，為鼓勵民眾參與開廟門與集香，準備多項驚喜贈品，當日將舉辦摸彩活動，獎項包含120顆世界棒球12強冠軍球員的限量簽名球。（八德三元宮提供）

    八德三元宮主委呂林小鳳表示，為鼓勵民眾參與開廟門與集香，準備多項驚喜贈品，當日將舉辦摸彩活動，獎項包含120顆世界棒球12強冠軍球員的限量簽名球。（八德三元宮提供）

    八德三元宮主委呂林小鳳表示，為鼓勵民眾參與開廟門與集香，準備多項驚喜贈品，當日將舉辦摸彩活動，獎項包含120顆世界棒球12強冠軍球員的限量簽名球。（八德三元宮提供）

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