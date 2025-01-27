宜蘭台7甲線下雪場景曝 無雪鏈禁止通行

有民眾約於中午在台7甲線40公里處南山部落拍下降雪美景，公路局已公告車輛須加掛雪鏈才能通行。（陳姓讀者提供）

2025/01/27 13:29

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕受寒流影響，小年夜全台冷颼颼，高海拔山區陸續傳出降雪，台7甲線宜蘭支線30公里至50公里南山至勝光路段，因處高山加上水氣充足，清晨路面已結冰，直至中午持續降下冰霰，公路局發布車輛限加掛雪鏈通行，無雪鏈、慢車，含大型重型機車均禁止通行。

台7甲線宜蘭支線，今天清晨起溫度逐漸驟降至冰點，其中南山至勝光路段因位於高海拔區域，路面出現結冰並下起冰霰，山區瞬間成為銀白世界，有留守民眾約中午在40公里處南山部落，拍下降雪美景，驚呼「下雪，怎麼會這樣？」語氣透露出無比興奮。

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因氣溫驟降造成台7甲線宜蘭支線部分路面結冰，東區養護工程分局獨立山工務段已派裝載機、清掃機等重型車械至現場，南山至勝光限加掛雪鏈車輛通行，公路局將視現場氣候狀況及路況，調整管制路段，亦不排除啟動預警性封閉管制通行措施。

公路局表示，寒流期間高山路段易有路面結冰及積雪情形發生，車輛易有故障受困風險，用路人非必要盡量避免進入山區公路，行駛前務必事先作好行程規劃。

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