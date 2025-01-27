赴日旅遊行李箱壞了怎麼丟？ 林氏璧分享3種處理方式

前台大感染科醫師林氏璧提醒，切勿在日本隨意丟棄大型行李箱，並分享3種方式，希望協助有需要的民眾。（圖擷自「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專）

2025/01/27 14:46

陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期有台籍旅客赴日本旅遊，一落地就發現行李箱輪子壞掉，前往大阪心齋橋購入新的行李箱時，店家承諾願意協助回收，未料被丟到店門口寫免費贈送，個資還外流引發關注。對此，前台大感染科醫師林氏璧提醒，切勿在日本隨意丟棄大型行李箱，並分享3種方式，希望協助有需要的民眾。

林氏璧24日於臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文提及，他詢問了幾個店家，做了點功課，根據日本規定，任何單邊超過30公分的物品都屬於「大型垃圾」，包括行李箱在內，丟棄時必須打電話或線上預約回收大型垃圾的時間，並且會產生費用。

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外國旅客當然可能不方便如此處理，以下提供幾種處方式，首先「3個國際機場有回收」，關西機場有「行李箱回收再利用服務」，在第1航廈2樓櫃台且是24小時受理，只須出示機票和護照，並在所有權放棄書上簽字，機場就會免費回收行李箱。

成田機場有「行李箱回收再利用服務」，位於第1航廈地下1樓的「Riat!」即可協助處理，出示機票及護照，須支付1100日圓（約新台幣231元），開放時間為早上8點至晚間6點，也可以修理行李箱。中部國際機場在第1航廈3樓的服務中心，也可以修理行李箱，須付費1200日圓（約新台幣252元），開放時間為早上6點40分至晚間10點。

再者，可以請入住的飯店處理，可能會酌收1000至3000日圓（約新台幣210元至630元）的處理手續費。第3點是購買新行李箱時，請該店家幫忙處理舊的行李箱。

經詢問3間民眾常買行李箱的店家，「BicCamera」目前有提供買行李箱免費回收舊行李箱的活動，但不確定會持續到何時。「上野多慶屋」位於Takeya3館1樓有行李箱，以LEGEND WALKER為主，偶而會有RIMOWA出現。購買行李箱，再付300日圓（約新台幣63元）就可以幫忙回收舊行李箱。

林氏璧補充，「唐吉訶德」則無回收行李箱服務，他問的窗口是這樣回答的，但至少有3位網友提出有買就可以免費回收，不確定是不是每間分店都一樣。此外，有網友回報無印良品、loft、友都八喜都曾有免費回收的經驗。

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