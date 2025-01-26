日本老神温泉神奇傳說大蛇祭 現身南投燈會

2025南投燈會25日起於南投縣立會展中心登場，現場展示來自日本群馬縣沼田市老神溫泉的巨大「白蛇神轎」。（記者張協昇攝）

2025/01/26 13:39

〔記者張協昇／南投報導〕2025南投燈會25日起於南投縣立會展中心登場，今年蛇年燈會，特別邀請日本群馬縣沼田市老神溫泉的「白蛇神轎」，在開幕式前仿造當地傳承60年歷史的「大蛇祭」，由縣府觀光處長陳志賢等人扛著神轎繞場祈福。「大蛇祭」源自沼田市赤城山大蛇戰蜈蚣的古老神奇傳說，「白蛇神轎」燈會期間於會場廊道展出，讓民眾不用遠赴日本，即能一睹巨大蛇型神轎風采。

今年南投燈會主燈「拾來富貴」，以玄武造型象徵吉祥富貴，首次採用迪士尼夜間花車模式設計展演，成為燈會最大亮點。除了主燈外，也展出來自日本群馬縣沼田市的「白蛇神轎」。此蛇型神轎，源自當地古老神奇的傳說，相傳以前有一大蛇原本是沼田市赤城山的山神，在與蜈蚣激戰中受傷回到赤城山，當大蛇拔出身體的箭刺向地面後，湧出的溫泉讓牠傷癒康復，每年5月的第二個週末，群馬縣沼田市的老神溫泉即成為大蛇出沒的神秘場所，當地並因而流傳舉行「大蛇祭」。

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南投縣政府觀光處表示，群馬縣沼田市老神温泉觀光協會，以此傳說製作巨大的蛇型神轎，每年在大蛇祭期間，由民眾扛著大蛇神轎在老神溫泉的溫泉街道遊行祈福，每間溫泉飯店會用大碗公提供特色米酒讓隊伍飲盡後再前往下一間溫泉飯店巡遊，不僅凝聚了在地居民的團結意識，更創造具有特色的祭典。沼田市赤城神社目前共有3座蛇型神轎，其中長108公尺、重達2噸的「綠蛇神轎」，還列入金氏世界紀錄，此次在南投燈會展示的則是體型較小的「白蛇神轎」。

2025南投燈會開幕式，安排日本群馬縣沼田市老神溫泉的「白蛇神轎」繞場祈福。（南縣政府提供）

日本群馬縣沼田市老神溫泉的「綠蛇神轎」長108公尺、重達2噸，列入金氏世界紀錄。（南投縣政府提供）

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