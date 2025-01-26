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    友善校園文化 彰縣首創生活教育《校園馨語小故事》上線

    友善校園文化，彰縣首創生活教育《校園馨語小故事》上線。（縣府提供）

    友善校園文化，彰縣首創生活教育《校園馨語小故事》上線。（縣府提供）

    2025/01/26 12:41

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府今年首推《校園馨語小故事》第1冊，藉由小美、小婷、小明、小華4位同學在生活中發生的故事，明確引導出生活的智慧馨語，除了紙本書之外，電子書也同步上線，縣長王惠美期望藉此幫助學生實現正向價值觀與健康的生活方式，落實生活教育理念，成為有責任感、積極向上的世界好公民。

    本書共分享了10篇生活小故事，第1篇「延遲享樂是一種祕方，能使東西變得更珍貴」、第2篇「品味不需依靠奢侈品」、第3篇「數字密碼」、第4篇「勤勞節儉是美德，儲蓄抗奢我最棒」、第5篇「時間就是金錢，節省時間就是累積財富」、第6篇「多看一眼，安全保險；多防一步，少出事故」、第7篇「行人停看聽、路口慢看停，交通安全我最行！」、第8篇「智慧使用網路，個人資訊更安全」、第9篇「身體界線受保護，嬉戲玩樂不侵犯」、第10篇「開心玩心，安全第一」。

    縣長王惠美表示，希望《校園馨語小故事》能讓同學透過正向的人際互動，學會如何在面對挑戰時，能保持溫暖積極的態度，抽絲剝繭的解決生活中的難題。為培養學生正向的價值觀，參與友善校園文化，並為國小教師提供多元教學資源。

    縣府教育處表示，為了讓品德精神深入校園，除了將每月第2週列為品德教育週，本縣「領航學校計畫」特設「品德教育」認證，更辦理品德大使甄選表揚及品德教育創新教學。未來縣府將持續邀集教育輔導團校長共同編列《校園馨語小故事》系列書籍，期望培養出德才兼備的優質人才，並為社會注入正向力量。

    彰縣首創生活教育《校園馨語小故事》正式上線。（縣府提供）

    彰縣首創生活教育《校園馨語小故事》正式上線。（縣府提供）

    彰化縣長王惠美期望《校園馨語小故事》幫助學生實現正向價值觀與健康的生活方式。（縣府提供）

    彰化縣長王惠美期望《校園馨語小故事》幫助學生實現正向價值觀與健康的生活方式。（縣府提供）

    彰化縣長王惠美期望《校園馨語小故事》培養學生正向的價值觀。（縣府提供）

    彰化縣長王惠美期望《校園馨語小故事》培養學生正向的價值觀。（縣府提供）

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