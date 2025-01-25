春節別忘運動！高雄8座運動中心營業時間報你知

中區廠游泳池明天仍開放民眾使用，將自小年夜起休館，直到3月7日才恢復開館。（記者陳文嬋攝）

2025/01/25 23:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕春節連假9天今起跑，高雄8座運動中心大多營業至1月27日小年夜休館，鳳山、苓雅運動中心最早從初二起恢復開館，多館推出春節限定優惠或消費滿額抽紅包等；運動場除了青少年籃球場不受影響外，其餘運動場除夕至初四不開放，民眾春節吃大餐別忘了運動。

此外，環保局焚化廠設有4座游泳池，南區及仁武廠游泳池自小年夜休館至初六；中區及岡山廠游泳池自小年夜起休館至初五，後續進行歲修休館，中區游泳池直到3月7日開館，岡山游泳池將至2月16日開館。

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運發局現有8座運動中心，春節連假調整營業時間，全國最大鳳山運動園區今起至小年夜正常營業，僅除夕、初一休館，運動中心、羽球館、體育館初二至初五限定時段開放；直排輪場、網球場、游泳池今至小年夜正常營業，但除夕至初五不開放。

苓雅運動中心今至小年夜正常營業，僅除夕、初一休館，初二至初五下午限定時間開放；游泳池除夕至初五不開放。美濃運動中心今至小年夜正常營業，除夕至初三休館，初四及初五限定時段開放。

前金運動中心游泳池營業至明日，小年夜至初三不開放，初四、初五開放；健身房及綜合球場今起至小年夜正常營業，除夕至初五不開放。

前鎮運動中心營業至明日，小年夜至初四不開放，直到初五開館；左營、鹽埕運動中心營業至明日，除夕至初五休館；大寮運動中心今起至初四休館，直到初五才恢復營業。

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