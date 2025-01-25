台南晚間地震班次延誤 高鐵台中站加開北上列車

高鐵公司21:15於台中站加開1班次北上全車自由座列車。示意圖。（資料照）

2025/01/25 22:29

〔記者林志怡／台北報導〕今日晚間台南發生芮氏規模5.7地震，部分高鐵班次於地震期間恰好行經受影響區域。高鐵公司說明，這次共有3車次臨時停車，並由維修人員進行地面巡檢，目前已經完成，另因地震造成部分列車延誤，高鐵公司已於21:15，於台中站加開1班次北上全車自由座列車，加強疏運台中以北旅客。

台灣高鐵公司說明，受今日晚間7時49分台南地區發生規模5.7地震影響，雲林至嘉義區間測得地震偵測告警1級至3級，為確保營運及旅客安全，行經地震區域之南下673、849及北上854共3車次臨時停車。

請繼續往下閱讀...

對於相關因應措施，台灣高鐵公司指出，公司在地震發生第一時間成立緊急應變中心，並依據標準作業程序，由維修人員進行地面巡檢，並於晚間9時10分完成，後續將再配合維修人員隨乘巡檢及軌道之動搖測試，列車先以注意進行方式運轉，後續分別以時速70公里、120公里、170公里、230公里之順序，漸進提升運轉速度。

台灣高鐵公司表示，今日是春節假期首日，受此地震事件影響，致部分列車有所延誤，台灣高鐵公司已於21:15於台中站加開1班次北上全車自由座（商務車廂除外）列車，以加強疏運台中以北旅客，並於車站及列車加強對旅客廣播，說明延遲情形，同時提供礦泉水供旅客取用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法