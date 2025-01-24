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    五股觀音坑溪驚見水色白濁！環保局：食品製造廠逕排油脂廢水

    稽查人員於現場鄰近處採集水樣，水色呈白色混濁。（新北環保局提供）

    稽查人員於現場鄰近處採集水樣，水色呈白色混濁。（新北環保局提供）

    2025/01/24 23:41

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市民近日行經五股區天乙橋時，發現觀音坑溪水色混濁，疑惑是否被倒廢水所致？市府環境保護局今表示，昨日稽查採樣未檢出有金屬及急毒性反應，河面上疑似有油脂類殘留物，或是機械金屬加工清洗機台所排污水；今天沿線往上游追查，原來是某食品製造工廠未妥善處理廢水，當場依法告發並責令限期改善完成，否則最高可處300萬元罰鍰。

    環保局指出，1月23日上午9時許及下午2時許，派員前往觀音坑溪稽查，在現場鄰近處採集水樣，水色呈白色混濁，量測pH值為8.43、水溫20.2℃，快篩檢測化學需氧量（COD）及重金屬（鎳、銅、鋅），未檢出有金屬及急毒性反應，河面上疑似有油脂類殘留物，或是機械金屬加工清洗機台所排污水。

    環保局提到，稽查員今天下午2時許，再次前往觀音坑溪沿線追查，溪面上仍累積大量油脂性殘留污染物，遂往上游追查，後於凌雲路找到1間處理雞肉冷凍、烹煮及有雞隻私宰的食品製造工廠，巡視廠房周邊時，查獲其未妥善處理廢水，逕將廢水及動物油脂經清洗平台排水管線，排放至觀音坑溪內，已違反水污染防治法第30條第1項第2款規定。

    環保局說，因此當場依法告發，責令限期改善完成，最高可處300萬元；另外有關雞隻私宰涉及違法部分，將函文市府農業局按權責妥處。

    水樣未檢出有金屬及急毒性反應。（新北環保局提供）

    水樣未檢出有金屬及急毒性反應。（新北環保局提供）

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