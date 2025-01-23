他手機掉計程車上求解 網看完傻眼：想占便宜又不想付出

網友發文說，手機遺留在計程車上，聯絡上司機後得知若要將手機送回，需跳錶計費。示意圖。（資料照）

2025/01/23 22:57

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕搭計程車難免會不小心把隨身物品落在車上。網友發文說，手機遺落在小黃上，聯絡司機得知，若要送回要跳錶計費。他同意後又聯絡客服，還問網友「除了親自領取或負擔高額車資，還有別的方式嗎」？文章曝光後，網友傻眼指出，「想占便宜，又不想付出」。

網友今天在爆料公社發文說，搭計程車不小心把手機掉在車上，聯絡上司機後，對方說當時在新莊，如果要送回中和，必須跳錶計費。他當時同意，但後來另外詢問客服，客服回應「要求車資不符合規定，需至失物招領中心領取」。原PO因此問網友，「除了親自去領取外，從遠處送來，也有可能要支付高額車資。還有別的方式嗎？」

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其他網友看了紛紛留言，「結論：想拿回手機又不想對自己的疏失買單」、「沒看清楚以為是你要付車資跳錶過來拿回自己的手機，結果原來是司機跳錶要送，你轉而跟客服講『司機要跳錶收錢』」、「人家是給你方便，專車跳表給你送過來，還是你自己去領，那個比較方便，想一想不就知道嗎？」、「你搭車去警察局或是服務中心拿手機的時候不用車錢？」、「你也知道是自己的錯，為什麼別人要替你的錯買單」、「想要占便宜，又不想付出」。

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