為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    他手機掉計程車上求解 網看完傻眼：想占便宜又不想付出

    網友發文說，手機遺留在計程車上，聯絡上司機後得知若要將手機送回，需跳錶計費。示意圖。（資料照）

    網友發文說，手機遺留在計程車上，聯絡上司機後得知若要將手機送回，需跳錶計費。示意圖。（資料照）

    2025/01/23 22:57

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕搭計程車難免會不小心把隨身物品落在車上。網友發文說，手機遺落在小黃上，聯絡司機得知，若要送回要跳錶計費。他同意後又聯絡客服，還問網友「除了親自領取或負擔高額車資，還有別的方式嗎」？文章曝光後，網友傻眼指出，「想占便宜，又不想付出」。

    網友今天在爆料公社發文說，搭計程車不小心把手機掉在車上，聯絡上司機後，對方說當時在新莊，如果要送回中和，必須跳錶計費。他當時同意，但後來另外詢問客服，客服回應「要求車資不符合規定，需至失物招領中心領取」。原PO因此問網友，「除了親自去領取外，從遠處送來，也有可能要支付高額車資。還有別的方式嗎？」

    其他網友看了紛紛留言，「結論：想拿回手機又不想對自己的疏失買單」、「沒看清楚以為是你要付車資跳錶過來拿回自己的手機，結果原來是司機跳錶要送，你轉而跟客服講『司機要跳錶收錢』」、「人家是給你方便，專車跳表給你送過來，還是你自己去領，那個比較方便，想一想不就知道嗎？」、「你搭車去警察局或是服務中心拿手機的時候不用車錢？」、「你也知道是自己的錯，為什麼別人要替你的錯買單」、「想要占便宜，又不想付出」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播