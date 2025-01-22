竹縣峨眉桶柑節年貨市集 1/25-2/2邀你來峨眉湖走春

新竹縣峨眉桶柑節年貨市集，本週六（1月25日）到2月2日將在湖光山色的峨眉湖畔登場！（記者廖雪茹攝）

2025/01/22 15:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉桶柑節年貨市集，本週六（1月25日）到2月2日將在湖光山色的峨眉湖畔登場！峨眉鄉農會表示，將在細茅埔吊橋景觀平台設置近60個農特產品和人氣美食攤位，遊客不僅可在年前選購新鮮的桶柑，觀賞街頭藝人精彩表演，還可攜家帶眷在環湖步道踏青，邀請鄉親一同來峨眉歡度新春。

縣長楊文科表示，新竹縣擁有「柑桔的故鄉」美名，面積總計約2196公頃，並以桶柑、椪柑為最大宗。柑桔的吉祥寓意是民眾年節送禮的首選，而峨眉鄉即是盛產「年柑」桶柑的重鎮。

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峨眉鄉農會總幹事溫修琪表示，峨眉鄉得天獨厚的氣候與肥沃的土地，孕育出香甜多汁的桶柑與馥郁回甘的東方美人茶。本週六登場的「柑甜入心，樂遊峨眉」桶柑年貨市集，將在峨眉湖畔設置近60個攤位，包括桶柑等農特產品和多樣化的人氣美食，現場還規劃了湖畔春意拍照區和街頭藝人表演。

參山國家風景區管理處表示，峨眉湖為交通部觀光署台灣觀光100亮點之一，峨眉湖環湖步道改善工程同時也榮獲2024國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎，預計明（2026）年即將完成「真、善、美」迴圈環湖步道，將周邊細茅埔吊橋、富興老茶廠、大自然文化世界等景點由點、線、面串接，提供遊客更多元體驗峨眉湖自然之美，提升在地觀光量能，歡迎全國民眾春節期間來峨眉走走。

新竹縣擁有「柑桔的故鄉」的美名，而峨眉鄉即是盛產「年柑」桶柑的重鎮。 （記者廖雪茹攝）

峨眉湖為交通部觀光署台灣觀光100亮點之一。（記者廖雪茹攝）

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