台鐵高雄車站地下停車場1/24啟用 首波669汽車格、253機車格

台鐵高雄車站地下收費停車場1月24日啟用。（記者李惠洲攝）

2025/01/22 11:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府偕同台鐵高雄車站宣布，高雄車站南側地下收費停車場將於1月24日上午10時正式啟用，共提供669席汽車格、253席機車格位，讓民眾參訪雲朵天棚或到周邊商圈消費更方便。

高市交通局說明，高雄車站地下停車場是由台鐵公司委託民間業者營運的智慧停車場，需提醒民眾因配合高雄車站周邊道路運行，汽車須從站西路進入停車場，從站東路離場。

請繼續往下閱讀...

交通局指出，高雄車站以南民眾可走中正路或七賢路，由自立路經鐵道街往站西路進場，從復興路或民族路往北的民眾，可由十全路轉博愛路由站西路進場，離場時從站東路由鐵道街轉復興路或民族路往南；高雄車站以北民眾，只要沿博愛路從站西路行駛進場，離場沿著站東路順向行駛離場即可；機車部分則由建國三路進、站西路出。

為配合停車場啟用，交通局提供完善交通配套並提升用路體驗，除停車場出入口新增交通號誌及調整時制外，沿線也設置多面導引牌面及6面資訊可變標誌，提供即時方向指引，方便民眾熟悉交通動線。

開放初期階段將有高市警察局派遣警力駐點，於停車場周邊重點路口及旅客接送區疏導交通，確保運行順暢；此外也將安排巡邏組與交通快速反應警力，即時處理違規及交通事故，並規劃拖吊車不定時巡邏，快速排除違規停車，防止交通壅塞，尖峰時段更預計投入19名警民力，並視實際狀況滾動調整。

交通局評估，車站停車場可望大幅紓解高雄車站周邊停車需求，提升市民的便利性。

台鐵說明，1月24日至2月28日試營運期間，提供臨停費率優惠汽車30元/時，當日最高上限150元；3/1起恢復40元/時，當日最高上限200元；機車則是1/24起皆30元/次。後續尚有東、西兩側機車停車場，將配合鐵道局整體工程進度，預計於今年下半年啟用。

台鐵高雄車站地下停車場預計1月24日上午10點啟用。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法