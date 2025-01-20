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    高雄觀光景點遊客排行榜洗牌 駁二超越旗山老街

    駁二藝術特區是文青必去景點。（資料照）

    駁二藝術特區是文青必去景點。（資料照）

    2025/01/20 13:10

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄觀光景點遊客排行榜洗牌，根據觀光署去年1至11月的統計，駁二藝術特區以816萬人次居冠，超越前年冠軍旗山老街。

    根據觀光署2024年1至11月的高雄景點遊客數據統計，駁二藝術特區共816萬人次遊客居冠，二、三名分別為愛河風景區705萬人次、旗山老街646萬人次。

    蚵仔寮漁港則以516萬人次排第四，蓮池潭風景區463萬人居第五，第六名是瑞豐夜市449萬人次、第七名旗津風景區445萬人次、第八名義大世界433萬人次、第九名衛武營276萬人次、第十名佛光山237萬人次。

    2006年高市文化局接手駁二至今，將駁二藝術園區定位為當代藝術與常民美學雙軌併行，把倉庫空間轉變為文創設計、生活藝術、當代藝術、獨立音樂、公共藝術等展演場域，是文青必去的景點。

    高雄市政府表示，去年舉辦「2024冬日遊樂園」、「大港閱冰」、「高雄海洋派對」、「旗津風箏節」等各種大型特色活動，演唱會更吸引大批民眾來高雄，帶動觀光景點人數提升。

    高雄市觀光局長高閔琳強調，Agoda國際訂房平台公佈高雄為「亞洲最經濟實惠又好玩」入榜城市，顯見高雄的觀光品牌已成功深植旅客心中。未來將持續開創更多元的觀光亮點及主題活動，優化觀光軟硬體服務，搶攻國旅市場及開拓國外客源，打造高雄成為全國最棒最好玩的首選旅遊目的地。

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