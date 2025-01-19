2.9億大改造！彰化南郭國小50年活動中心重建 居民最關心1事

拆除再新建的彰化市南郭國小完工示意情境，以「南郭森丘—八卦山下的綠野循環森體劇場」為設計理念，外觀以灰白色為主調，搭配黃綠色山形立面與水波紋景觀，象徵八卦山生態與南郭坑溪的自然意象，呈現校園活力。（圖縣府提供）

2025/01/19 19:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府於1月17日在南郭國小舉行「活動中心（篤行館）拆除重建暨地下停車場興建工程」動土典禮，當地居民關心完工後的停車場是否開放給民眾使用，還是僅供校內師生。對此，縣府表示，未來將採OT模式委外經營，開放大眾使用，採使用者付費方式，並不限定校內使用。

南郭國小位於住宅密集區，鄰近縣府第二辦公大樓及醫院，現有的活動中心已有近50年歷史，耐震評估顯示存在結構安全疑慮。縣府經評估後，決定拆除重建並增設地下停車場，整體工程經費約2.9億元，工期預計2年，目標在2026年底完工。

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新的學生活動中心以「南郭森丘—八卦山下的綠野循環森體劇場」為設計理念，外觀以灰白色為主調，搭配黃綠色山形立面與水波紋景觀，象徵八卦山生態與南郭坑溪的自然意象，呈現校園活力。完工後，活動中心將作為體育活動、藝文表演與教學研習場地。

地下停車場規劃設置82個汽車停車位（含婦幼、無障礙及電動車位），另有26個機車位（含無障礙及電動機車位）。未來將委外經營，提供更便利的公共資源，緩解校園及周邊的停車壓力。

南郭國小改建學生活動中心合併地下停車場工程，規劃設置82個汽車停車位、26個機車位，未來將委外經營，開放民眾使用。（圖縣府提供）

南郭國小現有的活動中心已有近50年歷史，經評估安全性後，縣府決議拆除重建，新設計的學生活動中心外觀設計現代化，時尚感十足，地下停車場會委外營運，開放民眾使用者付費。（圖縣府提供）

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