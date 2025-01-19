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    學測國文寫作考「52赫茲鯨魚」談孤單 台中弱視考生：好發揮

    學測國文寫作考追星人、「52赫茲鯨魚」，台中考生多舉生活經驗同理下筆。（記者蘇孟娟攝）

    學測國文寫作考追星人、「52赫茲鯨魚」，台中考生多舉生活經驗同理下筆。（記者蘇孟娟攝）

    2025/01/19 17:45

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕學測國文寫作考追星族與公眾人物的「擬社會互動」，感性題更以「52赫茲鯨魚」為題，讓學生書寫是否也有有自己獨特的「52赫茲」經驗。台中考生表示，題目均很生活化，也能用自身經驗書寫，算好發揮。

    台中一中林姓考生說，在擬社會互動的論述中，因常看到身邊友人追星花很多錢買週邊產品，加上自己也常關注美國的網紅企業家獲啟蒙興趣，對題目有感，很好下筆。

    「52赫茲鯨魚」是一條在太平洋出沒，發出不尋常52赫茲的聲音的鯨魚，因牠叫聲的頻率比起任何已知的鯨魚物種都要高很多（藍鯨的頻率為10-39赫茲；長鬚鯨為20赫茲），因此科學家認為牠的叫聲一直無法被其他鯨魚接收得到，也有「世界上最孤獨的鯨魚」之稱，今年入作文考題。

    台中一中王姓考生則提及，感性的「52赫茲鯨魚」因獨特的頻率起初找不到共鳴者，他以前小時候因弱視，為讓兩眼視差縮小，曾有一段時日要貼住單側眼睛，當時很多人以異樣眼光看待，曾倍感孤單，後來遇到相同境遇的人，發現自己更能同理對方，因有過來人經驗，題目不難發揮。

    不過，台中一中郭姓考生則說，因為自身類似經驗不多，反而覺得感性題不好下筆，最後只好虛擬故事情節，因不是真實經驗，擔心怕寫不出抒情重點，感性題較有挑戰。

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