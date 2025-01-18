沒看錯！春節還沒到 彰化家扶中心義賣燈籠開跑

「黑手牌」蛋黃酥業者陳永聰，號召更多人來購買燈籠，幫助家扶兒。（記者劉曉欣攝）

2025/01/18 23:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕春節連假還沒到，彰化家扶中心的愛心燈籠義賣活動已經起跑了！「黑手牌」蛋黃酥的順興汽車業者陳永聰，更是利用捐贈義賣蛋黃酥10萬元的機會，號召善心人士來買燈籠，一口氣就賣掉1000多個。

陳永聰表示，他知道彰化家扶中心義賣燈龍今年剛好滿30年，隨著少子化關係，燈籠義賣越來越不簡單，加上今年春節時間比較早，也讓義賣活動時間提早到春節連假之前。剛好他要捐贈送10萬元給家扶，也順便幫家扶來賣燈籠。

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陳永聰說，因為他也是十方行善團的團長，團友都非常支持他，許多人都有小額訂購，而同安社區理事長陳益祥則是立刻愛心響應1000組傳統燈籠，將利用社區舉辦元宵踩街活動時，跟居民一起分享，讓社區元宵活動更有意義。

陳永聰表示，為了讓家扶兒安心就學，他利用參加愛心園遊會的機會義賣自家的蛋黃酥，義賣10萬元全額捐給家扶中心。而30年前由李世湧、黃惠雪夫妻發起義賣燈籠幫助家扶兒，更令人感動，一路走來都持續不停歇，他也希望盡一己之力，號召更多人來購買燈籠，雖然元宵還沒到，但用行動支持愛心，就是迎接新春最好的祝福。

彰化家扶中心義賣元宵愛心燈籠，春節前開跑。（彰化家扶中心提供）

「黑手牌」蛋黃酥業者陳永聰，號召更多人來購買燈籠，幫助家扶兒。（記者劉曉欣攝）

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